https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ukrayna-ordusu-rus-savas-esirini-tibbi-deneylerle-tehdit-etti-1089846035.html

Ukrayna ordusu, Rus savaş esirini tıbbi deneylerle tehdit etti

Ukrayna ordusu, Rus savaş esirini tıbbi deneylerle tehdit etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun esir düşen Rus askeri İgor Şegolevatıy’ı üzerinde tıbbi deneyler yapmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T14:43+0300

2024-10-30T14:43+0300

2024-10-30T14:43+0300

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Sputnik'in ulaştığı bir telefon konuşması kaydı, ailesinden 1 milyon ruble fidye istenen Rus esir asker Şegolevatıy'ın Ukrayna'daki esarette maruz kaldığı tehditleri gün yüzüne çıkardı.Rus askerin ailesiyle yapılan konuşmada Ukrayna tarafını temsil eden ve fidye isteyen kadın, "Şu anda çok sayıda öfkeli Ukraynalının onun üzerinde her türlü tıbbi ve insani deneyi yapmak ve ardından birçoğunun onu ormanın kenarına atmak istediği bir sahra kışlasında bulunuyor" dedi.Şegolevatıy'ın cephede tutulduğunu, Ukraynalı askerlerin onun esir alındığını bildirmediğini ve para beklediklerini anlatan kadın, "Savaş esiri kabul edilmedi, Ukrayna'nın onun kendilerinde olduğunu neden teyit etmediğini anlıyor musunuz? Zira onun kendilerine canlı olarak gerekip gerekmediğinden emin değiller" diye konuştu.Şegolevatıy’ın üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde esir Rus askerin takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlatmıştı.Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, Ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderilmişti.Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlatmıştı.Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirmişti.Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği sorulurken, Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmamıştı.

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