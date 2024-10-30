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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ukrayna-ordusu-rus-savas-esirini-tibbi-deneylerle-tehdit-etti-1089846035.html
Ukrayna ordusu, Rus savaş esirini tıbbi deneylerle tehdit etti
Ukrayna ordusu, Rus savaş esirini tıbbi deneylerle tehdit etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun esir düşen Rus askeri İgor Şegolevatıy’ı üzerinde tıbbi deneyler yapmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:43+0300
2024-10-30T14:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Sputnik'in ulaştığı bir telefon konuşması kaydı, ailesinden 1 milyon ruble fidye istenen Rus esir asker Şegolevatıy'ın Ukrayna'daki esarette maruz kaldığı tehditleri gün yüzüne çıkardı.Rus askerin ailesiyle yapılan konuşmada Ukrayna tarafını temsil eden ve fidye isteyen kadın, "Şu anda çok sayıda öfkeli Ukraynalının onun üzerinde her türlü tıbbi ve insani deneyi yapmak ve ardından birçoğunun onu ormanın kenarına atmak istediği bir sahra kışlasında bulunuyor" dedi.Şegolevatıy'ın cephede tutulduğunu, Ukraynalı askerlerin onun esir alındığını bildirmediğini ve para beklediklerini anlatan kadın, "Savaş esiri kabul edilmedi, Ukrayna'nın onun kendilerinde olduğunu neden teyit etmediğini anlıyor musunuz? Zira onun kendilerine canlı olarak gerekip gerekmediğinden emin değiller" diye konuştu.Şegolevatıy’ın üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde esir Rus askerin takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlatmıştı.Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, Ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderilmişti.Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlatmıştı.Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirmişti.Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği sorulurken, Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1089840935.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri
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Ukrayna ordusu, Rus savaş esirini tıbbi deneylerle tehdit etti

14:43 30.10.2024
© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие 3-ей бригады ВСУ "Спартан" принимают участие в учениях по тактической медицине в Харьковской области
Военнослужащие 3-ей бригады ВСУ Спартан принимают участие в учениях по тактической медицине в Харьковской области - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
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Ukrayna ordusunun esir düşen Rus askeri İgor Şegolevatıy’ı üzerinde tıbbi deneyler yapmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.
Sputnik'in ulaştığı bir telefon konuşması kaydı, ailesinden 1 milyon ruble fidye istenen Rus esir asker Şegolevatıy'ın Ukrayna'daki esarette maruz kaldığı tehditleri gün yüzüne çıkardı.

Rus askerin ailesiyle yapılan konuşmada Ukrayna tarafını temsil eden ve fidye isteyen kadın, "Şu anda çok sayıda öfkeli Ukraynalının onun üzerinde her türlü tıbbi ve insani deneyi yapmak ve ardından birçoğunun onu ormanın kenarına atmak istediği bir sahra kışlasında bulunuyor" dedi.

Şegolevatıy'ın cephede tutulduğunu, Ukraynalı askerlerin onun esir alındığını bildirmediğini ve para beklediklerini anlatan kadın, "Savaş esiri kabul edilmedi, Ukrayna'nın onun kendilerinde olduğunu neden teyit etmediğini anlıyor musunuz? Zira onun kendilerine canlı olarak gerekip gerekmediğinden emin değiller" diye konuştu.

Şegolevatıy’ın üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde esir Rus askerin takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlatmıştı.

Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, Ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderilmişti.
Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlatmıştı.
Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirmişti.

Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği sorulurken, Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmamıştı.
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