https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiyenin-en-cok-kullanilan-sehirlerarasi-yolculugunda-yeni-donem-basliyor-otobusler-artik-bu-1089845094.html
En çok kullanılan şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Otobüslerin durmayacağı şehirlerin listesi belli oldu
En çok kullanılan şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Otobüslerin durmayacağı şehirlerin listesi belli oldu
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Şehirlerarası yolculukta büyük bir değişim başlıyor! Türkiye’nin en yoğun otobüs hatlarından biri olan İstanbul-İzmir seferleri artık Bursa, Balıkesir ve... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:33+0300
2024-10-30T14:33+0300
2024-10-30T14:40+0300
otobüs
otobüs şöförü
otobüs durağı
otobüs bileti
antalya otobüs terminali
bursa
terminal
izmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (izotaş)
bursa şehirler arası otobüs terminali
manisa
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Otobüs firmalarının müşteri talepleri doğrultusunda aldığı ekspres taşımacılık kararı, yolculuk sürelerini kısaltmayı hedeflerken, yol güzergahındaki şehirlerde tartışmaları da beraberinde getirdi.Ekspres sefer dönemi başlıyor: Neden ekspres seferler?Son yıllarda havalimanı sayısı artsa da otobüsler, Türkiye’de şehirlerarası yolculukta hala en çok tercih edilen ulaşım aracı. Uçak korkusu olan ya da daha düşük bütçeli bir ulaşım seçeneği arayanlar için vazgeçilmez olan otobüs yolculukları, yeni ekspres sefer uygulaması ile İstanbul-İzmir hattında bambaşka bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Artık bu hatta çalışan otobüsler, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durmaksızın yoluna devam edecek.Ekspres seferler yüzünden ara şehirlerde bilet bulmak zorlaşacakEkspres sefer uygulaması, İstanbul ve İzmir gibi ana varış noktalarına daha hızlı ulaşım sağlarken, güzergâh üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşları zorlu bir ulaşım süreci bekliyor. Bursa, Balıkesir ve Manisa’da yaşayanlar artık daha az seferle karşı karşıya kalacak ve ekspres olmayan otobüs seferleri için bilet bulmakta zorlanacak.Tepki de var destek deBir yandan, İstanbul-İzmir hattında daha hızlı ulaşım imkanı sunulmasından memnuniyet duyulurken, güzergâh üzerindeki şehirlerde yaşayan yolcular ise duruma tepki gösteriyor. Otobüs firmalarının çoğu ekspres seferlere ağırlık vermesi, bilet fiyatlarında da bazı değişikliklere yol açabilir ve ara duraklardan geçen sefer sayısının azalması, vatandaşların ulaşım seçeneklerini sınırlayabilir.Otobüs firmalarının aldığı bu yenilikçi karar, özellikle İstanbul-İzmir hattında hızlı ulaşım isteyenler için bir fırsat sunarken, yol üzerindeki şehirlerde yaşayanlar için sıkıntılı bir durum yaratıyor.
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manisa
türkiye
istanbul
alibeyköy
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otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, otobüs bileti, antalya otobüs terminali, bursa, terminal, izmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (izotaş), bursa şehirler arası otobüs terminali, manisa, istanbul, alibeyköy, otogar, esenler otogarı, ankara otogarı, antalya otogarı
otobüs, otobüs şöförü, otobüs durağı, otobüs bileti, antalya otobüs terminali, bursa, terminal, izmir şehirlerarası otobüs terminali a.ş (izotaş), bursa şehirler arası otobüs terminali, manisa, istanbul, alibeyköy, otogar, esenler otogarı, ankara otogarı, antalya otogarı
En çok kullanılan şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Otobüslerin durmayacağı şehirlerin listesi belli oldu
14:33 30.10.2024 (güncellendi: 14:40 30.10.2024)
Şehirlerarası yolculukta büyük bir değişim başlıyor! Türkiye’nin en yoğun otobüs hatlarından biri olan İstanbul-İzmir seferleri artık Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi ara duraklarda yolcu alıp bırakmayacak.
Otobüs firmalarının müşteri talepleri doğrultusunda aldığı ekspres taşımacılık kararı, yolculuk sürelerini kısaltmayı hedeflerken, yol güzergahındaki şehirlerde tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ekspres sefer dönemi başlıyor: Neden ekspres seferler?
Son yıllarda havalimanı sayısı artsa da otobüsler, Türkiye’de şehirlerarası yolculukta hala en çok tercih edilen ulaşım aracı. Uçak korkusu olan ya da daha düşük bütçeli bir ulaşım seçeneği arayanlar için vazgeçilmez olan otobüs yolculukları, yeni ekspres sefer uygulaması ile İstanbul-İzmir hattında bambaşka bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Artık bu hatta çalışan otobüsler, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerde durmaksızın yoluna devam edecek.
Ekspres seferler yüzünden ara şehirlerde bilet bulmak zorlaşacak
Ekspres sefer uygulaması, İstanbul ve İzmir gibi ana varış noktalarına daha hızlı ulaşım sağlarken, güzergâh üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşları zorlu bir ulaşım süreci bekliyor. Bursa, Balıkesir ve Manisa’da yaşayanlar artık daha az seferle karşı karşıya kalacak ve ekspres olmayan otobüs seferleri için bilet bulmakta zorlanacak.
Bir yandan, İstanbul-İzmir hattında daha hızlı ulaşım imkanı sunulmasından memnuniyet duyulurken, güzergâh üzerindeki şehirlerde yaşayan yolcular ise duruma tepki gösteriyor. Otobüs firmalarının çoğu ekspres seferlere ağırlık vermesi, bilet fiyatlarında da bazı değişikliklere yol açabilir ve ara duraklardan geçen sefer sayısının azalması, vatandaşların ulaşım seçeneklerini sınırlayabilir.
Otobüs firmalarının aldığı bu yenilikçi karar, özellikle İstanbul-İzmir hattında hızlı ulaşım isteyenler için bir fırsat sunarken, yol üzerindeki şehirlerde yaşayanlar için sıkıntılı bir durum yaratıyor.