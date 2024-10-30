https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiye-cumhuriyetinin-101-yili-moskovada-resepsiyonla-kutlandi-ilelebet-payidar-kalacak-1089826343.html

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T02:49+0300

2024-10-30T02:49+0300

2024-10-30T02:50+0300

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29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Bilgiç, konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'ne yönelik geçen hafta gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır'"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır" diyen Bilgiç, Rusya'ya bu terör saldırısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra büyük fedakarlıklar verilerek kurulduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Milletimizin kaderinin değiştiği bu tarihte Türklerin ilelebet özgür yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettik" ifadesini kullandı.'Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bu kutlamayı daha anlamlı kılıyor'Konuşmasında, "Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bugünkü kutlamamızı daha anlamlı kılıyor" diyen Bilgiç, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ivme kazandığını vurguladı.Bilgiç, "Bu ilişkiler, zor zamanların sınavından başarıyla geçmiş ve daha da kuvvetlenerek bugüne gelmiştir. Birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz" diye konuştu.Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatarak, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü örneklerinden olduğunu vurguladı.Bilgiç, Rusya ve Türkiye ilişkileri hakkında, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı, ilişkilerimizin temel taşını oluşmaktadır. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta, işbirliğimizi mümkün kılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya ve Türkiye, sürekli gelişen ilişkiler kurabildi'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Türkiye'nin devlet inşasında uzun yol katettiğini belirterek, "Türkiye, milli önceliklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymakta ve dış ortakların çıkarlarına saygı göstermekte. Bu husus, Türkiye'nin dünya sahnesindeki otoritesinin hızlı yükselişine yansımıştır. Türkiye, barış ve istikrar uğruna çalışıyor, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri hayata geçiriyor, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne kavuşmasında önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Pankin, şunları kaydetti:Türkiye ile ticaret ve enerji alandaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine işaret eden Pankin, tüm bunların iki ülke liderinin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu dile getirdi ve TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk müziğinden eserler icra edildi.Resepsiyonun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Rusçaya tercüme edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı ile Türkiye'nin sembolleri kitapçığı, yabancı diplomatlar ve davetlilere hediye edildi.

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