Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiye-cumhuriyetinin-101-yili-moskovada-resepsiyonla-kutlandi-ilelebet-payidar-kalacak-1089826343.html
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T02:49+0300
2024-10-30T02:50+0300
dünya
rusya
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089826186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eaaff713a4a17431467e187d5cdf3be2.jpg
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Bilgiç, konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'ne yönelik geçen hafta gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır'"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır" diyen Bilgiç, Rusya'ya bu terör saldırısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra büyük fedakarlıklar verilerek kurulduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Milletimizin kaderinin değiştiği bu tarihte Türklerin ilelebet özgür yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettik" ifadesini kullandı.'Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bu kutlamayı daha anlamlı kılıyor'Konuşmasında, "Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bugünkü kutlamamızı daha anlamlı kılıyor" diyen Bilgiç, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ivme kazandığını vurguladı.Bilgiç, "Bu ilişkiler, zor zamanların sınavından başarıyla geçmiş ve daha da kuvvetlenerek bugüne gelmiştir. Birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz" diye konuştu.Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatarak, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü örneklerinden olduğunu vurguladı.Bilgiç, Rusya ve Türkiye ilişkileri hakkında, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı, ilişkilerimizin temel taşını oluşmaktadır. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta, işbirliğimizi mümkün kılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya ve Türkiye, sürekli gelişen ilişkiler kurabildi'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Türkiye'nin devlet inşasında uzun yol katettiğini belirterek, "Türkiye, milli önceliklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymakta ve dış ortakların çıkarlarına saygı göstermekte. Bu husus, Türkiye'nin dünya sahnesindeki otoritesinin hızlı yükselişine yansımıştır. Türkiye, barış ve istikrar uğruna çalışıyor, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri hayata geçiriyor, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne kavuşmasında önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Pankin, şunları kaydetti:Türkiye ile ticaret ve enerji alandaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine işaret eden Pankin, tüm bunların iki ülke liderinin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu dile getirdi ve TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk müziğinden eserler icra edildi.Resepsiyonun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Rusçaya tercüme edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı ile Türkiye'nin sembolleri kitapçığı, yabancı diplomatlar ve davetlilere hediye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-son-anlara-kadar-devam-etti-1089822173.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089826186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0af3a01f011731e15b2bc0ed8b9e9ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
rusya, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türkiye, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı: 'İlelebet payidar kalacak'

02:49 30.10.2024 (güncellendi: 02:50 30.10.2024)
© AA / Sefa KaracanTürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Bilgiç, konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'ne yönelik geçen hafta gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır'

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır" diyen Bilgiç, Rusya'ya bu terör saldırısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra büyük fedakarlıklar verilerek kurulduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Milletimizin kaderinin değiştiği bu tarihte Türklerin ilelebet özgür yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettik" ifadesini kullandı.

'Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bu kutlamayı daha anlamlı kılıyor'

Konuşmasında, "Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bugünkü kutlamamızı daha anlamlı kılıyor" diyen Bilgiç, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ivme kazandığını vurguladı.
Bilgiç, "Bu ilişkiler, zor zamanların sınavından başarıyla geçmiş ve daha da kuvvetlenerek bugüne gelmiştir. Birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz" diye konuştu.
Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatarak, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü örneklerinden olduğunu vurguladı.
Bilgiç, Rusya ve Türkiye ilişkileri hakkında, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı, ilişkilerimizin temel taşını oluşmaktadır. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta, işbirliğimizi mümkün kılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya ve Türkiye, sürekli gelişen ilişkiler kurabildi'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Türkiye'nin devlet inşasında uzun yol katettiğini belirterek, "Türkiye, milli önceliklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymakta ve dış ortakların çıkarlarına saygı göstermekte. Bu husus, Türkiye'nin dünya sahnesindeki otoritesinin hızlı yükselişine yansımıştır. Türkiye, barış ve istikrar uğruna çalışıyor, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri hayata geçiriyor, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne kavuşmasında önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Pankin, şunları kaydetti:
"Çetrefilli dönemler dahil tarih boyunca halklarımızın anlaşmazlıkları aşma ve orta yolu bulma kabiliyeti sayesinde ulaşmayı başardığımız Rus-Türk ilişkilerinin yüksek seviyede olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diğer küresel aktörlerin başarısız olduğu konularda ortak gayretlerimizle mutabakata varmayı birçok defa başardık. Rusya ve Türkiye, objektif koşullar gereği uluslararası durumdaki dalgalanmalara rağmen sürekli gelişen ilişkiler kurabildi."
Türkiye ile ticaret ve enerji alandaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine işaret eden Pankin, tüm bunların iki ülke liderinin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu dile getirdi ve TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk müziğinden eserler icra edildi.
Resepsiyonun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Rusçaya tercüme edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı ile Türkiye'nin sembolleri kitapçığı, yabancı diplomatlar ve davetlilere hediye edildi.
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti
00:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала