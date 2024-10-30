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Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti
Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e sabah 09.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında 745 binden fazla ziyaret gerçekleşti. Akşam saatlerinde yoğunluğun... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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mustafa kemal atatürk
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29 ekim cumhuriyet bayramı
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Anıtkabir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için saat 09.00'dan itibaren kapılarını ziyarete açtı. Akşam 22.00'ye dek açık kalacağı duyurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaretçilerin katılımı son saate kadar devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir ziyaretçi akınının söz konusu olduğu Anıtkabir 745 binden fazla kişiyi ağırladı. Bir gün içinde 745 bin 920 kişiyle Anıtkabir'e rekor sayıda ziyaret gerçekleşti. 745 bine en yakın veri ağustos ayı boyunca 728 bin 761 ziyaret olarak kayıtlarda yer buldu. Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesindeki verilere göre 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı ocakta 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, mart ayında 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayıs ayında 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuz ayında 388 bin 418, en yüksek verinin olduğu ağustosta 728 bin 761, eylül ayında ise 386 bin 751 kişi olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/turk-yildizlari-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-icin-havalandi-1089810435.html
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anıtkabir ziyaret, anıtkabir ziyaret saatleri, anıtkabir ziyaretçi sayısı, anıtkabir 29 ekim, 30 ekim tatil mi, 29 ekim resmi tatil mi, 30 ekim yarım gün mü, pazartesi okullar tatil mi, 29 ekim kaç gün tatil, cumhuriyet bayramı tatili kaç gün, 29 ekim cumhuriyet bayramı tatili hava durumu, bayram tatili hava durumu, 28 ekim hava durumu, 29 ekim hava durumu, hafta sonu hava durumu

Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti

00:04 30.10.2024 (güncellendi: 00:07 30.10.2024)
© Zeynep GökalpAnıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Zeynep Gökalp
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e sabah 09.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında 745 binden fazla ziyaret gerçekleşti. Akşam saatlerinde yoğunluğun sürdüğü Anıtkabir son saat diliminde de ziyaretçilerini ağırladı.
Anıtkabir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için saat 09.00'dan itibaren kapılarını ziyarete açtı. Akşam 22.00'ye dek açık kalacağı duyurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaretçilerin katılımı son saate kadar devam etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir ziyaretçi akınının söz konusu olduğu Anıtkabir 745 binden fazla kişiyi ağırladı. Bir gün içinde 745 bin 920 kişiyle Anıtkabir'e rekor sayıda ziyaret gerçekleşti. 745 bine en yakın veri ağustos ayı boyunca 728 bin 761 ziyaret olarak kayıtlarda yer buldu.
Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesindeki verilere göre 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı ocakta 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, mart ayında 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayıs ayında 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuz ayında 388 bin 418, en yüksek verinin olduğu ağustosta 728 bin 761, eylül ayında ise 386 bin 751 kişi olarak kayıtlara geçti.
© Zeynep GökalpAnıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti - Sputnik Türkiye
1/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
© Zeynep GökalpAnıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti - Sputnik Türkiye
2/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
© Zeynep GökalpAnıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti - Sputnik Türkiye
3/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
1/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
2/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
3/3
© Zeynep Gökalp
Anıtkabir'de 29 Ekim'de ziyaretçi yoğunluğu akşam saatlerinde devam etti
Türk Yıldızları'ndan İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
MULTİMEDYA
Türk Yıldızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için havalandı
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