https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/anitkabire-29-ekimde-rekor-ziyaret-son-anlara-kadar-devam-etti-1089822173.html

Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti

Anıtkabir'e 29 Ekim'de rekor ziyaret: Son anlara kadar devam etti

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e sabah 09.00 ila akşam 22.00 saatleri arasında 745 binden fazla ziyaret gerçekleşti. Akşam saatlerinde yoğunluğun... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T00:04+0300

2024-10-30T00:04+0300

2024-10-30T00:07+0300

türkiye

anıtkabir

atatürk

mustafa kemal atatürk

ziyaretçi

ziyaret

29 ekim cumhuriyet bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089822426_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_973314a1f179b5ef1edf37f02b9f8eb7.jpg

Anıtkabir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için saat 09.00'dan itibaren kapılarını ziyarete açtı. Akşam 22.00'ye dek açık kalacağı duyurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaretçilerin katılımı son saate kadar devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir ziyaretçi akınının söz konusu olduğu Anıtkabir 745 binden fazla kişiyi ağırladı. Bir gün içinde 745 bin 920 kişiyle Anıtkabir'e rekor sayıda ziyaret gerçekleşti. 745 bine en yakın veri ağustos ayı boyunca 728 bin 761 ziyaret olarak kayıtlarda yer buldu. Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesindeki verilere göre 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı ocakta 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, mart ayında 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayıs ayında 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuz ayında 388 bin 418, en yüksek verinin olduğu ağustosta 728 bin 761, eylül ayında ise 386 bin 751 kişi olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/turk-yildizlari-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-etkinlikleri-icin-havalandi-1089810435.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anıtkabir ziyaret, anıtkabir ziyaret saatleri, anıtkabir ziyaretçi sayısı, anıtkabir 29 ekim, 30 ekim tatil mi, 29 ekim resmi tatil mi, 30 ekim yarım gün mü, pazartesi okullar tatil mi, 29 ekim kaç gün tatil, cumhuriyet bayramı tatili kaç gün, 29 ekim cumhuriyet bayramı tatili hava durumu, bayram tatili hava durumu, 28 ekim hava durumu, 29 ekim hava durumu, hafta sonu hava durumu