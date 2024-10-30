https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tuncer-bakirhan-cumhurbaskani-erdogana-seslendi-baris-icin-adim-atma-sorumlulugu-cumhurbaskani-1089850603.html

Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir'

Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir'

Sputnik Türkiye

TBMM Grup Toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, birlikte konuşup tartışılmadığı, çözüm yolları üretilmediği durumda bu yüzyılın da... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T15:56+0300

2024-10-30T15:56+0300

2024-10-30T15:58+0300

politika

dem parti

tuncer bakırhan

eş başkanlık

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bakırhan, "Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir" dedi. Geçmişe takılıp kalmayacaklarını ancak geçmişle yüzleşerek geçmişten dersler çıkararak önlerine bakmaları gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır, barışmak zorundadır. Cumhuriyet, ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışmakla sağlayabilir. Ülkenin huzura kavuşması, ülkenin refah içinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor." diye konuştu.Ülke kurulurken topraklarında, ovalarında herkesin kanı ve alın teri olduğunu belirten Bakırhan, şunları söyledi:Bakırhan, "Kürt sorununu çözme konusunda bir irade var mı?" sorusunun cevabını kendisinin de merak ettiğini dile getirdi.'Sayın Erdoğan tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düşüncelerini ortaya koyduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html

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