Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir'
15:56 30.10.2024 (güncellendi: 15:58 30.10.2024)
© AA / Cem Genco Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Cem Genco
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TBMM Grup Toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, birlikte konuşup tartışılmadığı, çözüm yolları üretilmediği durumda bu yüzyılın da kaybedileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Bakırhan, 'Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir' dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bakırhan, "Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir" dedi.
Geçmişe takılıp kalmayacaklarını ancak geçmişle yüzleşerek geçmişten dersler çıkararak önlerine bakmaları gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır, barışmak zorundadır. Cumhuriyet, ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışmakla sağlayabilir. Ülkenin huzura kavuşması, ülkenin refah içinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor." diye konuştu.
Ülke kurulurken topraklarında, ovalarında herkesin kanı ve alın teri olduğunu belirten Bakırhan, şunları söyledi:
"Kuruluşta ortaklık vardı, kuruluşta beraber kan döktük, alın teri döktük ama Cumhuriyet'i eşit yaşadığımız bir zemin haline getiremedik. O zaman alın terimizin beraber aktığı, kanımızın beraber aktığı bu ovaları, bu toprakları demokratik bir Cumhuriyet'e ulaştırmak gibi bir görev ve sorumluluk hepimizin önünde duruyor. En başta da iktidarın önünde duruyor. Birlikte konuşup tartışamazsak, çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin demokratik geleceği için siyaset kurumu tarihsel düşmanlıklara ve intikam duygusuna artık yaslanmaktan vazgeçmelidir."
Bakırhan, "Kürt sorununu çözme konusunda bir irade var mı?" sorusunun cevabını kendisinin de merak ettiğini dile getirdi.
'Sayın Erdoğan tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düşüncelerini ortaya koyduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu:
"Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu siz kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfada değil farklı bir sayfada yer alın. Çünkü bu sorun 42 başbakan, 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir."