https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tuik-acikladi-ekonomiye-guven-5-ayin-zirvesinde-1089833512.html
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinde
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinde
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95 iken, ekim ayında yüzde 3.2 oranında artarak 98 değerini aldı. Böylece endeks, beş ayın en yüksek seviyesini gördü. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T10:25+0300
2024-10-30T10:25+0300
2024-10-30T10:25+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
güven
tüketici güven endeksi
endeks
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3.2 artarak 98'e yükseldi.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80.6'ya çıktı.Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102.2 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 114.2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.1 artışla 110.7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.7 azalışla 86.3 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tcmb-paylasti-hanehalkinin-enflasyon-beklentisinde-gerileme-1089833352.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), güven, tüketici güven endeksi, endeks
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), güven, tüketici güven endeksi, endeks
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 5 ayın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95 iken, ekim ayında yüzde 3.2 oranında artarak 98 değerini aldı. Böylece endeks, beş ayın en yüksek seviyesini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3.2 artarak 98'e yükseldi.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80.6'ya çıktı.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102.2 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 114.2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.1 artışla 110.7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.7 azalışla 86.3 değerini aldı.