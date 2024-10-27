Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
© AA / Ali Atmaca
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Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho maç sonrası Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebriklerini ileten Mourinho, "Salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakayı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
"Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz."
'Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı'
Kadroda olmayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin'in de oynamayı hak ettiğinin söyleyen Mourinho, şunları kaydetti:
"Bugün bazı değişiklikler yaptım ama bu bir hediye değildi. Manchester United maçından sonra oyunculardaki yükü de analiz ettik. Tadic ve Szymanski'nin inanılmaz bir yükü vardı. O yüzden daha taze ayakları sahaya sürmek istedim. Bugün kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi. 3 puan için memnunum ama bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü. Bir golü ribaunttan attık. İrfan Can Kahveci'nin volesi güzeldi, bir de Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı orada. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik."