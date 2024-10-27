Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'

"Bugün bazı değişiklikler yaptım ama bu bir hediye değildi. Manchester United maçından sonra oyunculardaki yükü de analiz ettik. Tadic ve Szymanski'nin inanılmaz bir yükü vardı. O yüzden daha taze ayakları sahaya sürmek istedim. Bugün kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi. 3 puan için memnunum ama bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü. Bir golü ribaunttan attık. İrfan Can Kahveci'nin volesi güzeldi, bir de Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı orada. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik."