Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
08:03
8 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
08:20
2 dk
SESLİ HABER
Olaf Scholz’dan Zelenskiy’e kötü haber: NATO üyeliği yok
08:31
1 dk
SESLİ HABER
Interpol Şefi: Dünyadaki suçların çoğunda organize suç örgütlerinin parmağı var
08:42
2 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
08:52
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
13 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
10:13
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
10:33
5 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
11:13
2 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu: ABD'nin askeri yığınağını memnuniyetle karşılıyoruz
11:42
2 dk
SESLİ HABER
Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
12:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunan rahipler soruşturma altında: Gece kulbüne 3 milyon euro yatırdılar
18:11
1 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
18:20
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye 'Dubai çikolatası' furyası: Turları bile başladı
19:05
9 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
19:24
2 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Türkiye, TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenleri sorumlu tutma hakkına sahip
20:18
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
21:14
2 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
21:46
6 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
22:13
5 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
22:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bir evin duvarında asılı duran kafatasının kimliği tespit edildi
22:41
2 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
22:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/mourinhodan-trabzonspor-maciyla-ilgili-yorum-umarim-maci-tipki-bugunku-gibi-isini-iyi-yapan-bir-1089731385.html
Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'
Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'
Sputnik Türkiye
Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho maç sonrası Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 29 Ekim... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T23:02+0300
2024-10-27T23:02+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
trabzonspor
hakem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:421:2145:1627_1920x0_80_0_0_389336c35978bdd28505aeb42acaa7a0.jpg
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakayı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:'Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı'Kadroda olmayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin'in de oynamayı hak ettiğinin söyleyen Mourinho, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce-bodrumsporu-2-0-yendi-1089730672.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:220:2145:1828_1920x0_80_0_0_7eca6b1cbdda3aedc9c1329cc7740263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jose mourinho, fenerbahçe, trabzonspor, hakem
jose mourinho, fenerbahçe, trabzonspor, hakem

Mourinho'dan Trabzonspor maçıyla ilgili yorum: 'Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir'

23:02 27.10.2024
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho maç sonrası Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebriklerini ileten Mourinho, "Salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakayı değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz."

'Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı'

Kadroda olmayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin'in de oynamayı hak ettiğinin söyleyen Mourinho, şunları kaydetti:
"Bugün bazı değişiklikler yaptım ama bu bir hediye değildi. Manchester United maçından sonra oyunculardaki yükü de analiz ettik. Tadic ve Szymanski'nin inanılmaz bir yükü vardı. O yüzden daha taze ayakları sahaya sürmek istedim. Bugün kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi. 3 puan için memnunum ama bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü. Bir golü ribaunttan attık. İrfan Can Kahveci'nin volesi güzeldi, bir de Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı orada. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik."
dzeko, icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
SPOR
Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi
21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала