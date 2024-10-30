https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/trabzonspor-fenerbahce-maci-icin-deplasman-tribunu-karari-1089843240.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

trabzonspor

fenerbahçe

deplasman

taraftar

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

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trabzonspor, fenerbahçe, deplasman, taraftar