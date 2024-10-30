https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/trabzonspor-fenerbahce-maci-icin-deplasman-tribunu-karari-1089843240.html
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T13:58+0300
2024-10-30T13:58+0300
2024-10-30T13:58+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
deplasman
taraftar
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/galatasaray-besiktas-derbisinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-muhabire-saldiran-sezgin-gulnar-44-maddeden-1089834768.html
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trabzonspor, fenerbahçe, deplasman, taraftar
trabzonspor, fenerbahçe, deplasman, taraftar
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.