https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tbmm-baskanvekili-gulizar-bicer-karaca-kaza-gecirdi-1089858569.html

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T18:44+0300

2024-10-30T18:44+0300

2024-10-30T18:44+0300

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Denizli'de 29 Ekim yürüyüşüne katılan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi.TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak kemiğini kırdı. Doktorlar tarafından tedavi altına alınan 57 yaşındaki deneyimli siyasetçi için istirahat raporu verildiği ifade edildi. Gülizar Biçer Karaca kimdir?20 Eylül 1967 yılında Denizli'de doğan Gülizar Biçer Karaca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP'de başladığı siyasete CHP'de devam etti. Gülizar Biçer Karaca CHP'de milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak siyasete devam ediyor.

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