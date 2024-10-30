https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tbmm-baskanvekili-gulizar-bicer-karaca-kaza-gecirdi-1089858569.html
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T18:44+0300
2024-10-30T18:44+0300
2024-10-30T18:44+0300
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Denizli'de 29 Ekim yürüyüşüne katılan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi.TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak kemiğini kırdı. Doktorlar tarafından tedavi altına alınan 57 yaşındaki deneyimli siyasetçi için istirahat raporu verildiği ifade edildi. Gülizar Biçer Karaca kimdir?20 Eylül 1967 yılında Denizli'de doğan Gülizar Biçer Karaca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP'de başladığı siyasete CHP'de devam etti. Gülizar Biçer Karaca CHP'de milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak siyasete devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/gulizar-bicer-karaca-kursude-rahatsizlandi-meclis-oturumu-kapandi-1085922199.html
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gülizar biçer karaca kimdir, gülizar biçer karaca öldü mü, gülizar biçer karaca denizli milletvekili mi
gülizar biçer karaca kimdir, gülizar biçer karaca öldü mü, gülizar biçer karaca denizli milletvekili mi
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak kemiğini kırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya doktorlar istirahat raporu verdi.
Denizli'de 29 Ekim yürüyüşüne katılan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca kaza geçirdi.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Denizli'de düzenlenen yürüyüş sırasında düşerek ayak tarak kemiğini kırdı. Doktorlar tarafından tedavi altına alınan 57 yaşındaki deneyimli siyasetçi için istirahat raporu verildiği ifade edildi.
Gülizar Biçer Karaca kimdir?
20 Eylül 1967 yılında Denizli'de doğan Gülizar Biçer Karaca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. SHP'de başladığı siyasete CHP'de devam etti. Gülizar Biçer Karaca CHP'de milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak siyasete devam ediyor.