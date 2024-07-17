https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/gulizar-bicer-karaca-kursude-rahatsizlandi-meclis-oturumu-kapandi-1085922199.html

Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı

Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı

Sputnik Türkiye

Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlanarak birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar Genel Kurul salonuna... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

gülizar biçer karaca

meclis

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/dem-partiden-tbmm-genel-kurulunda-kursu-eylemi-1084507784.html

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