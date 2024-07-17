https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/gulizar-bicer-karaca-kursude-rahatsizlandi-meclis-oturumu-kapandi-1085922199.html
Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı
Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı
Sputnik Türkiye
Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlanarak birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar Genel Kurul salonuna... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T02:04+0300
2024-07-17T02:04+0300
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/dem-partiden-tbmm-genel-kurulunda-kursu-eylemi-1084507784.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, gülizar biçer karaca, meclis
tbmm, tbmm genel kurulu, gülizar biçer karaca, meclis
Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı
02:04 17.07.2024 (güncellendi: 02:26 17.07.2024)
Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlanarak birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca'ya bazı milletvekilleri geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.
Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.
Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.