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Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı
Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı
Sputnik Türkiye
Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlanarak birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar Genel Kurul salonuna... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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tbmm genel kurulu
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, gülizar biçer karaca, meclis

Gülizar Biçer Karaca kürsüde rahatsızlandı, Meclis oturumu kapandı

02:04 17.07.2024 (güncellendi: 02:26 17.07.2024)
© AA / Güven YılmazGülizar Biçer Karaca,
Gülizar Biçer Karaca, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlanarak birleşime 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca'ya bazı milletvekilleri geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.
Görüşmeler sırasında Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.
Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti.
Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi. Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
4 Haziran , 20:44
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