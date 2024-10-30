https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tbmm-baskani-kurtulmustan-yeni-anayasa-aciklamasi-demokratik-bir-surecle-halledecegiz-1089851060.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T16:07+0300
2024-10-30T16:07+0300
2024-10-30T16:08+0300
politika
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numan kurtulmuş
yeni anayasa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/chp-genel-baskani-ozelden-yeni-anayasa-aciklamasi-kisisel-cikarlar-varsa-biz-yokuz--1089803933.html
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'
16:07 30.10.2024 (güncellendi: 16:08 30.10.2024)
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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecinin demokratik bir süreçle halledileceğini dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz" cümlesini kaydetti.