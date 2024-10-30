https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tbmm-baskani-kurtulmustan-yeni-anayasa-aciklamasi-demokratik-bir-surecle-halledecegiz-1089851060.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T16:07+0300

2024-10-30T16:07+0300

2024-10-30T16:08+0300

politika

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tbmm başkanlığı

numan kurtulmuş

yeni anayasa

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/chp-genel-baskani-ozelden-yeni-anayasa-aciklamasi-kisisel-cikarlar-varsa-biz-yokuz--1089803933.html

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tbmm, tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, yeni anayasa