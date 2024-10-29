https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/chp-genel-baskani-ozelden-yeni-anayasa-aciklamasi-kisisel-cikarlar-varsa-biz-yokuz--1089803933.html

CHP Genel Başkanı Özel'den yeni anayasa açıklaması: Kişisel çıkarlar varsa biz yokuz

CHP Genel Başkanı Özel'den yeni anayasa açıklaması: Kişisel çıkarlar varsa biz yokuz

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak ve o... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T16:47+0300

2024-10-29T16:47+0300

2024-10-29T16:47+0300

politika

özgür özel

kürt

kürt seçmen

kürt sorunu

abdullah öcalan

devlet bahçeli

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

29 ekim

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CHP, Cumhuriyet’in 101’inci yıl kutlamaları dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Özel, Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan Kürt sorunu tartışmaları ve Öcalan çağrısı hakkında, "Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı" ifadesini kullandı.Anayasa konusunda da konuşan Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1’inci Meclis’in önündeyiz" ifadelerini kullandı.'Kutuplaşma kimseye yaramaz'Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşı olduklarını vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

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özgür özel, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, abdullah öcalan, devlet bahçeli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı