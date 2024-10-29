https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/chp-genel-baskani-ozelden-yeni-anayasa-aciklamasi-kisisel-cikarlar-varsa-biz-yokuz--1089803933.html
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni anayasa açıklaması: Kişisel çıkarlar varsa biz yokuz
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni anayasa açıklaması: Kişisel çıkarlar varsa biz yokuz
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak ve o... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T16:47+0300
2024-10-29T16:47+0300
2024-10-29T16:47+0300
politika
özgür özel
kürt
kürt seçmen
kürt sorunu
abdullah öcalan
devlet bahçeli
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
29 ekim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089652059_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_128d95d8bd8d556c2161d6213a028769.jpg
CHP, Cumhuriyet’in 101’inci yıl kutlamaları dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Özel, Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan Kürt sorunu tartışmaları ve Öcalan çağrısı hakkında, "Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı" ifadesini kullandı.Anayasa konusunda da konuşan Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1’inci Meclis’in önündeyiz" ifadelerini kullandı.'Kutuplaşma kimseye yaramaz'Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşı olduklarını vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-simsek-en-kotusu-geride-kaldi-enflasyon-dusuyor-1089797514.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089652059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89e0f51f724f25e26433f65903d00532.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, abdullah öcalan, devlet bahçeli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
özgür özel, kürt, kürt seçmen, kürt sorunu, abdullah öcalan, devlet bahçeli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
CHP Genel Başkanı Özel'den yeni anayasa açıklaması: Kişisel çıkarlar varsa biz yokuz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak ve o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz" dedi.
CHP, Cumhuriyet’in 101’inci yıl kutlamaları dolayısıyla Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Özel, Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan Kürt sorunu tartışmaları ve Öcalan çağrısı hakkında, "Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi'si, Sünni'siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı" ifadesini kullandı.
Anayasa konusunda da konuşan Özel, "Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1’inci Meclis’in önündeyiz" ifadelerini kullandı.
'Kutuplaşma kimseye yaramaz'
Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya karşı olduklarını vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatların ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz açık söylüyoruz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz."