https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/sokakta-oynarken-maganda-kursunu-ile-vurularak-olen-kucuk-muhammet-topraga-verildi-1089841048.html

Sokakta oynarken 'maganda kurşunu' ile vurularak ölen küçük Muhammet toprağa verildi

Sokakta oynarken 'maganda kurşunu' ile vurularak ölen küçük Muhammet toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Kars'ta maganda kurşunuyla ölen altı yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı toprağa verildi. Olayla ilgili dokuz kişi gözaltına alındı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T13:17+0300

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Kars'ta bir düğün salonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Erdağı'nın cenazesi Kamer Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Dört çocuklarının en küçüğüydüErdağı'nın, 4 çocuklu Murat ve Meltem çiftinin en küçük evladı olduğu öğrenildi.Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokakta-akulu-arabasiyla-oynayan-alti-yasindaki-cocuk-maganda-kursunuyla-vuruldu-yasam-mucadelesi-1089793270.html

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maganda kurşunu, kars, çocuk, çocuk cinayeti, çocuk ölümü