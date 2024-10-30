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Slovakya Başbakanı Fico: Putin'le buluşmaya hiç tereddütsüz hazırım
Slovakya Başbakanı Fico: Putin'le buluşmaya hiç tereddütsüz hazırım
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Rus lider Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Fico, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Putin'le görüşmeyi hiç tereddüt etmeden gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.Putin'le daha önce birkaç kez müzakerelerde bulunduklarını anlatan Fico, "Onunla başbakan olduğu dönemde, henüz devlet başkanı olmadan önce görüşmüştüm" dedi.Fico, Putin'le görüşme yapma konusunda kesinlikle ciddi olduğunu da vurguladı.'9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmek istiyorum'Bu arada Fico, 9 Mayıs 2025'te Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin kutlandığı Zafer Günü'nde Moskova'ya gitmek istediğini belirtti.Slovakya Başbakanı, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmeyi kendi kişisel borcu olarak gördüğünü sözlerine ekledi.'Henüz somut bir plan yok'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fico'nun sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, Putin'le Fico arasındaki olası görüşme için henüz somut bir planlama yapılmadığını söyledi.Peskov, Putin'in diğer liderlerle temaslara her zaman hazır olduğunu ve bunun 16. BRICS Zirvesi sonundaki basın toplantısında da olmak üzere Rus lider tarafından birçok kez teyit edildiğini anımsattı.
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Slovakya Başbakanı Fico: Putin'le buluşmaya hiç tereddütsüz hazırım

17:19 30.10.2024
© AP Photo / Petr David JosekSlovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic
Slovakia's Prime Minister Robert Fico arrives to meet with Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala in Prague, Czech Republic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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Slovakya Başbakanı Fico, Rus lider Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ve 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov, ikilinin görüşmesi konusunda henüz somut bir plan bulunmadığını kaydetti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Fico, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Putin'le görüşmeyi hiç tereddüt etmeden gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.

Putin'le daha önce birkaç kez müzakerelerde bulunduklarını anlatan Fico, "Onunla başbakan olduğu dönemde, henüz devlet başkanı olmadan önce görüşmüştüm" dedi.

Fico, Putin'le görüşme yapma konusunda kesinlikle ciddi olduğunu da vurguladı.

'9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmek istiyorum'

Bu arada Fico, 9 Mayıs 2025'te Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin kutlandığı Zafer Günü'nde Moskova'ya gitmek istediğini belirtti.

Slovakya Başbakanı, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etmeyi kendi kişisel borcu olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

'Henüz somut bir plan yok'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fico'nun sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, Putin'le Fico arasındaki olası görüşme için henüz somut bir planlama yapılmadığını söyledi.

Peskov, Putin'in diğer liderlerle temaslara her zaman hazır olduğunu ve bunun 16. BRICS Zirvesi sonundaki basın toplantısında da olmak üzere Rus lider tarafından birçok kez teyit edildiğini anımsattı.
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