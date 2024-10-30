https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/sevtsov-natonun-rusya-sinirlari-yakininda-yogunlasmasi-batinin-saldirgan-niyetlerini-gozler-onune-1089864639.html

Şevtsov: NATO'nun Rusya sınırları yakınında yoğunlaşması, Batı'nın saldırgan niyetlerini gözler önüne seriyor

Şevtsov: NATO'nun Rusya sınırları yakınında yoğunlaşması, Batı'nın saldırgan niyetlerini gözler önüne seriyor

Sputnik Türkiye

Minsk'te düzenlenen 'Küresel Jeopolitik Dönüşüm Bağlamında Birlik Devleti Güvenlik Konsepti' başlıklı uluslararası konferansta, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T23:14+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov açıklamasında söz konusu bu tehditlerin artmasının Birlik Devleti'nin güvenlik anlayışını yeniden düzenlemesini gerektirdiğini vurguladı.Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Şevtsov'un, "Konseptin hazırlanması ihtiyacı, dünyadaki jeopolitik durumdaki benzeri görülmemiş değişikliklerden, başta ABD ve diğer Batılı ülkelerden gelen güvenlik tehditlerinin artmasıyla ilişkilidir" cümlesini kaydettiği ifade edildi.Uluslararası ilişkilerde, savunma ve güvenlik alanında koordineli bir politikanın uygulanmasının Rusya ve Belarus tarafından güvence altına alınması ile Birlik Devleti çerçevesinde ilerici ekonomik işbirliği ve endüstriyel işbirliği açısından bilhassa önemli olduğuna dikkat çeken Şevtsov ayrıca, NATO'nun Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri (BDT) coğrafyasındaki faaliyetlerinin genel olarak yeni gerilim yatakları yaratmaya ve çatışmaları kışkırtmaya yönelik olduğunu vurguladı. Şevtsov açıklamasında, "Gerçek niyetlerini gizleyerek, insan hakları ve insani alandaki projeleri aktif bir şekilde kullanıyorlar" dedi.'Kolektif Batı konumundan vazgeçmeye niyetli değil ve yeni sömürgeci politikasını sürdürmeye devam ediyor'Yeni ve adil bir dünya düzeninin oluşmakta olduğunu ifade eden Şevtsov, geçen hafta Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi'nin 'dünyayı yeniden düzenlemeye başlayan süreçlerin kaçınılmazlığını açıkça ortaya koyduğunu' vurguladı. Şevtsov konuşmasında, ABD'nin başını çektiği Kolektif Batı'nın konumundan vazgeçmeye niyetli olmadığını ve yeni sömürgeci politikasını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.Şevtsov konferansta yaptığı konuşmasında ayrıca, Batı'nın kendi eylemlerine katılmayan egemen devletleri bastırmak için içişlerine 'vicdansızca' müdahale ettiğini, 'renkli devrimler' örgütlediğini, dünyanın her yerinde içten içe yanan çatışmaları sürdürdüğünü ve yeni silahlı çatışmaları kışkırtmak da dahil olmak üzere geniş bir yelpaze kullandığını dile getirdi. Bu bağlamda, Birlik Devleti'nin yenilenmiş güvenlik anlayışı çerçevesinde tarihin tahrif edilmesine karşı çıktığını belirten Şevtsov, Belarus ve Rusya için geleneksel değerlerinin korunmasının hususi bir ehemmiyet taşıdığını belirtti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Şevtsov, Rusya'nın uluslararası güvenliğin tüm alanlarındaki durumun değerlendirilmesinde Belarus'un yaklaşımlarını paylaştığını ifade ederek. “Ülkelerimizin etrafındaki durumun kötüleşmesi ve mevcut zorluklara ile tehditlere karşı koyma araçlarının geliştirilmesi, Rusya ve Belarus güvenlik konseyleri aracılığıyla temaslar sırasında tartışılan sürekli konulardır” dedi.Şevtsov konuşmasına ayrıca, Rusya-Belarus çalışma grubu tarafından geliştirilen güncellenmiş konsept taslağının uluslararası durumun değişen doğasını dikkate aldığını ve belgenin kabul edilip uygulanmasının Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını ve daha fazla entegrasyona ivme kazandıracağını cümlelerini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abd-disisleri-bakanligi-zelenskiyin-zafer-plani-muttefikler-arasinda-endise-yaratti-1089864370.html

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