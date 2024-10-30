https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abd-disisleri-bakanligi-zelenskiyin-zafer-plani-muttefikler-arasinda-endise-yaratti-1089864370.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in 'zafer planı' müttefikler arasında endişe yarattı
ABD Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in 'zafer planı' müttefikler arasında endişe yarattı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in 'zafer planının' ABD müttefikleri arasında endişelere yol açtığını ve görüşmelerin... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T22:58+0300
2024-10-30T22:58+0300
2024-10-30T22:58+0300
ukrayna krizi
abd
matthew miller
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vladimir zelenskiy
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mariya zaharova
dmitriy peskov
kremlin
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller söz konusu planın durumu karmaşıklaştıran bir şey olduğunu düşünmediğini belirterek "Ancak kesinlikle bazı NATO müttefiklerimiz arasında endişelere yol açıyor. Müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerde bunu doğrudan duyduk" dedi.Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' öne sürmüştü.Zelenskiy'in sözde 'zafer planı', AB ve NATO tarafından Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin taahhütlerini detaylandırdığı ancak Kiev'in karşı taahhütlerini içermediği için eleştirilere maruz kalmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in 'zafer planını' yorumlayarak bunun bir plan değil 'bir dizi tutarsız slogan' olduğunu vurgulamıştı. Zaharova açıklamasında bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğinin altını çizmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-disisleri-zelenskiy-zafer-plani-ile-natoyu-rusya-ile-dogrudan-catismaya-itiyor-1089304362.html
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abd, matthew miller, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, mariya zaharova, dmitriy peskov, kremlin
abd, matthew miller, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, mariya zaharova, dmitriy peskov, kremlin
ABD Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy'in 'zafer planı' müttefikler arasında endişe yarattı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in 'zafer planının' ABD müttefikleri arasında endişelere yol açtığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller söz konusu planın durumu karmaşıklaştıran bir şey olduğunu düşünmediğini belirterek "Ancak kesinlikle bazı NATO müttefiklerimiz arasında endişelere yol açıyor. Müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerde bunu doğrudan duyduk" dedi.
Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' öne sürmüştü.
Zelenskiy'in sözde 'zafer planı', AB ve NATO tarafından Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinin taahhütlerini detaylandırdığı ancak Kiev'in karşı taahhütlerini içermediği için eleştirilere maruz kalmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in 'zafer planını' yorumlayarak bunun bir plan değil 'bir dizi tutarsız slogan' olduğunu vurgulamıştı. Zaharova açıklamasında bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğinin altını çizmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını dile getirmişti.