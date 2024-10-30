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Rusya Büyükelçiliği, Finlandiya'nın Rus varlıklarına yönelik eylemlerini protesto etti
Rusya Büyükelçiliği, Finlandiya'nın Rus varlıklarına yönelik eylemlerini protesto etti
Sputnik Türkiye
Diplomatik heyetten RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'nin Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı göndererek Moskova'nın ülkedeki... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T01:01+0300
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Büyükelçilik, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Fin makamlarının uluslararası hukuk hükümlerini ağır bir şekilde ihlal eden eylemlerini şiddetle protesto ettiğini ifade etti.Büyükelçilik, diplomatların yaşadığı yazlık evler ve daireler de dahil olmak üzere el konulan mülklerin yarısının resmi ve temsili amaçlarla kullanılan diplomatik gayrimenkuller olduğunu ve bu nedenle Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ve Finlandiya yasaları uyarınca uygun ve dokunulmazlığa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.Diplomatik heyet, “Rus tarafının yanıt tedbirleri, Fin makamlarının çağrımıza vereceği tepki de dahil olmak üzere, üzerinde çalışılacaktır” açıklamasında bulundu.Finlandiya merkezli Helsingin Sanomat gazetesi önceki gün Helsinki'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne el konulduğunu ve bunun 24 Ekim'de yürürlüğe girdiğini bildirmişti. Ayrıca gazete, icra dairesine atıfta bulunarak, el konulan mülkler listesinin 44 kalemden oluştuğunu ve bunların değerinin 35.5 milyon Euro olarak tahmin edildiğini belirtmişti. Helsinki Bölge Mahkemesi'nin kararına göre, Finlandiya'nın Rus varlıklarını dondurduğu dava altı Ukraynalı enerji şirketi tarafından açılmıştı.Başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Finlandiya'daki Rus gayrimenkullerine el konulmasına mahkemede itiraz edeceğini ve çıkarlarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağını vurguladı. Nisan 2023'te Ukrayna Naftogaz şirketinin başkanı Aleksey Çernişov, Lahey'deki bir tahkim mahkemesinin Rusya'nın Kırım'daki varlıklarını kaybetmesi nedeniyle şirkete beş milyar dolar tazminat ödemesine karar verdiğini söyledi. Kremlin temsilcisi, bu kararın Moskova'da inceleneceğini bildirdi.
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rusya, finlandiya, el koyma

Rusya Büyükelçiliği, Finlandiya'nın Rus varlıklarına yönelik eylemlerini protesto etti

01:01 30.10.2024
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AP Photo
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Diplomatik heyetten RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'nin Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı göndererek Moskova'nın ülkedeki gayrimenkullerine el konulmasını şiddetle protesto ettiği belirtildi.
Büyükelçilik, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Fin makamlarının uluslararası hukuk hükümlerini ağır bir şekilde ihlal eden eylemlerini şiddetle protesto ettiğini ifade etti.
Büyükelçilik, diplomatların yaşadığı yazlık evler ve daireler de dahil olmak üzere el konulan mülklerin yarısının resmi ve temsili amaçlarla kullanılan diplomatik gayrimenkuller olduğunu ve bu nedenle Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ve Finlandiya yasaları uyarınca uygun ve dokunulmazlığa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Diplomatik heyet, “Rus tarafının yanıt tedbirleri, Fin makamlarının çağrımıza vereceği tepki de dahil olmak üzere, üzerinde çalışılacaktır” açıklamasında bulundu.
Finlandiya merkezli Helsingin Sanomat gazetesi önceki gün Helsinki'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne el konulduğunu ve bunun 24 Ekim'de yürürlüğe girdiğini bildirmişti. Ayrıca gazete, icra dairesine atıfta bulunarak, el konulan mülkler listesinin 44 kalemden oluştuğunu ve bunların değerinin 35.5 milyon Euro olarak tahmin edildiğini belirtmişti. Helsinki Bölge Mahkemesi'nin kararına göre, Finlandiya'nın Rus varlıklarını dondurduğu dava altı Ukraynalı enerji şirketi tarafından açılmıştı.
Başkanlık sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Finlandiya'daki Rus gayrimenkullerine el konulmasına mahkemede itiraz edeceğini ve çıkarlarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağını vurguladı.
Nisan 2023'te Ukrayna Naftogaz şirketinin başkanı Aleksey Çernişov, Lahey'deki bir tahkim mahkemesinin Rusya'nın Kırım'daki varlıklarını kaybetmesi nedeniyle şirkete beş milyar dolar tazminat ödemesine karar verdiğini söyledi. Kremlin temsilcisi, bu kararın Moskova'da inceleneceğini bildirdi.
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