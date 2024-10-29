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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukraynali-esir-kursk-bolgesindeki-bariyer-mufrezeleri-piyadelerin-geri-cekilmesine-izin-vermiyor-1089822244.html
Ukraynalı esir: Kursk bölgesindeki bariyer müfrezeleri piyadelerin geri çekilmesine izin vermiyor
Ukraynalı esir: Kursk bölgesindeki bariyer müfrezeleri piyadelerin geri çekilmesine izin vermiyor
Sputnik Türkiye
Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı asker Andrey Bezruçkov,, Ukrayna ordusunun bariyer müfrezelerinin piyadelerin Kursk bölgesinden geri çekilmesine izin... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T23:41+0300
2024-10-29T23:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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tugay
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Ayrı Taaruz Tugayı askeri Andrey Bezruçkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kursk bölgesindeki temas hattından 2.5 kilometre mesafede mevzilenen Ukraynalı bariyer birliklerinin bölgeye yönelik saldırıya katılan piyadelerin geri çekilmesini engellediğini söyledi.Ukraynalı asker, “Mevzilerini izinsiz olarak terk eden askerleri yakalayanlar, çoğunlukla paralı askerlerden oluşuyor, böyle insanlar var. Arkamızda siper alan bu insanlar mevzinin arka kısmından geçmemize izin vermezdi. Anladığım kadarıyla, biz yürürken, mevziye 2.5 kilometre yaya olarak yürüyorduk, hücum noktasına yakın olan birlik orada siper almıştı, orada oturmalarının sebebi bana öyle geliyor ki, geri çekilmemizi engellemekti” dedi.92. Ayrı Taaruz Tugayında görev yapan 1989 doğumlu topçu asker Andrey Bezruçkov, Kursk bölgesinde Rus birliklerinin kuşatmasına takılarak teslim oldu. Bezruçkov, hayatta kalmanın tek yolunun silah bırakmak olduğunu belirterek Kursk bölgesi topraklarında bulunan tüm Ukraynalı askerlere teslim olmaları çağrısı yaptı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 27 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-deniz-piyadeleri-saldiriya-gecen-ukrayna-ordusu-konvoyunu-imha-etti-1089790202.html
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ukrayna ordusu, asker, esir, bariyer, birlik, paralı asker, mevzi, kursk bölgesi, tugay, kuşatma, teslim olma, valeriy gerasimov, vladimir putin, belgorod, bryansk
ukrayna ordusu, asker, esir, bariyer, birlik, paralı asker, mevzi, kursk bölgesi, tugay, kuşatma, teslim olma, valeriy gerasimov, vladimir putin, belgorod, bryansk

Ukraynalı esir: Kursk bölgesindeki bariyer müfrezeleri piyadelerin geri çekilmesine izin vermiyor

23:41 29.10.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı asker Andrey Bezruçkov,, Ukrayna ordusunun bariyer müfrezelerinin piyadelerin Kursk bölgesinden geri çekilmesine izin vermediğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Ayrı Taaruz Tugayı askeri Andrey Bezruçkov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kursk bölgesindeki temas hattından 2.5 kilometre mesafede mevzilenen Ukraynalı bariyer birliklerinin bölgeye yönelik saldırıya katılan piyadelerin geri çekilmesini engellediğini söyledi.
Ukraynalı asker, “Mevzilerini izinsiz olarak terk eden askerleri yakalayanlar, çoğunlukla paralı askerlerden oluşuyor, böyle insanlar var. Arkamızda siper alan bu insanlar mevzinin arka kısmından geçmemize izin vermezdi. Anladığım kadarıyla, biz yürürken, mevziye 2.5 kilometre yaya olarak yürüyorduk, hücum noktasına yakın olan birlik orada siper almıştı, orada oturmalarının sebebi bana öyle geliyor ki, geri çekilmemizi engellemekti” dedi.
92. Ayrı Taaruz Tugayında görev yapan 1989 doğumlu topçu asker Andrey Bezruçkov, Kursk bölgesinde Rus birliklerinin kuşatmasına takılarak teslim oldu. Bezruçkov, hayatta kalmanın tek yolunun silah bırakmak olduğunu belirterek Kursk bölgesi topraklarında bulunan tüm Ukraynalı askerlere teslim olmaları çağrısı yaptı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 27 bin asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Морпехи Черноморского флота получили письма от школьников - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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