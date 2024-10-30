https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rus-hava-savunma-sistemleri-23-ukrayna-ihasini-imha-etti-1089833962.html

Rus hava savunma sistemleri 23 Ukrayna İHA'sını imha etti

Rus hava savunma sistemleri 23 Ukrayna İHA'sını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri özel harekat kapsamında kararlı ilerleyişini ele geçirdiği yeni bölgelerle perçinlerken Ukrayna ordusu İHA'larla Rusya'ya zarar verme... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun 23 İHA'sını önlediğini bildirdi.Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA'larla Rusya'daki tesisleri vurmaya çalıştığını kaydeden bakanlık, 7'si Rostov Bölgesi, 5'i Kursk Bölgesi, 4'ü Smolensk Bölgesi, 3'er tanesi Oryol ve Bryansk bölgelerinde ve 1'i Belgorod Bölgesi'nde olmak üzere 23 İHA'nın hedefine ulaşmasına izin verilmediğini vurguladı.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini giderek sıklaştırıyor. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abdde-yeni-skandal-baskanlik-secimleri-icin-abdye-giden-rus-gazeteciler-havaalaninda-gozaltina-1089832860.html

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