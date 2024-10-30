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Kendinden 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmiş, rehin tutulduğunu söylemişti: Meltem Miraloğlu intihara kalkıştı
Kendinden 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmiş, rehin tutulduğunu söylemişti: Meltem Miraloğlu intihara kalkıştı
Sputnik Türkiye
Bir dönem 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, Amerika’da yaşamını sürdürdüğü sırada bir dizi trajik... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T15:18+0300
2024-10-30T15:28+0300
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intihar girişimi
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Türkiye’de 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleşmesi ve kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilik sonrası sık sık gündeme geliyor.Oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda kimlik ve belgelerinin çalındığını iddia ederek, ABD'de özgürlüğüne kavuşmak için mücadele verdiğini söylemişti. O dönemde, “ABD’de rehin tutuluyorum. ABD vatandaşlığına geçerek özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” diyen Miraloğlu’nun, bu olayların ardından Amerika’dan deport edildiği öne sürülmüştü.İkinci i̇ntihar i̇ddiası: Meltem Miraloğlu’nun sağlık durumu nasıl?Sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meltem Miraloğlu’nun ABD’de ikinci kez intihar girişiminde bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtti. Akay, “Meltem’in sağlığı çok iyi değil, durumu ciddiyetini koruyor” şeklinde yaptığı açıklamayla, ünlü oyuncunun hayranlarını üzdü.'Hortumla darp' iddiasıyla gündeme gelmişti Yaklaşık 3 yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu ve oyuncu olmak amacıyla Hollywood'a gitmek için evlendiği söylenen eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği iddia edildi. Söz konusu hadisede, şiddeti duyanlar komşular olmuştu. Komşular, Patrick'in Meltem Miraloğlu'nu oyuncu olmaktan bir daha bahsettiği takdirde kendisini 'Türkiye'ye göndermekle' tehdit ettiğini aktarmıştı. Yine görgü tanıkları oyuncunun 'Hamileyim, lütfen vurma' diye bağırdığını duymuştu.Son günlerde hakkında pek çok spekülasyon yapılan Meltem Miraloğlu’nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.'İyi bir eş değil, baba gibi' demişti Meltem Miraloğlu, 80'ini aşkın Patrick Grady ile 2019 yılında evlenmişti. Miraoğlu, 2020 yılında Amerikan gazetesine verdiği röportajda, Patrick'in 'iyi bir eş olmadığını' söylemişti. Eşi için 'iyi bir eş değildi' diyerek "İlişkimiz baba-kız gibi" yorumunda bulunmuştu.Meltem Miraloğlu kimdir?Türk televizyonlarında "çocuk gelin" karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerindeki başarıları ve özel hayatındaki iniş çıkışlarla dikkat çekiyor. 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Miraloğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olduktan sonra ünlü yapımcı Mahsun Kırmızıgül’ün dikkatini çekti ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.Meltem Miraloğlu’nun oyunculuk kariyeriMiraloğlu, ilk kez Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi reklam filmiyle izleyicinin karşısına çıktı. Ardından, 2011 yılında büyük ses getiren Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol oynayarak şöhrete kavuştu. Çocuk gelin rolüyle dikkat çeken oyuncu, bu projede Hayat karakterine hayat verdi ve 2012’de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Başarısının ardından Adını Kalbime Yazdım dizisinde Dicle karakterini canlandırdı ve dizi dünyasında kalıcı bir yer edindi.Sinema ve televizyondaki diğer çalışmalarıMeltem Miraloğlu, televizyon projelerinin yanı sıra çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da oyunculuk yapma hayalini sürdüren Miraloğlu, kariyerinde önemli projelere imza attı.Özel hayatı ve ABD'ye yerleşmesi2016 yılında yönetmen ve oyuncu Tayfur Aydın ile evlenen Miraloğlu, bu evliliği 2017 yılında sonlandırdı. 2019 yılında ise ABD’li Patrick Grady ile evlendiği haberi gündeme geldi. Bu evlilik ve ABD'deki yaşamı, Miraloğlu’nun sık sık gündemde yer almasına neden oldu.Meltem Miraloğlu'nun eşi Patrick Grady kimdir? 85 yaşındaki Patrick Grady Cordova köyünde yaşıyor. Patrick Grady'nin Kaliforniya'da eğitimci olarak 30 yıl geçirdikten sonra Illinois'e döndüğü biliniyor. Patrick Grady'nin Amerikan gazetelerine verdiği demeçlerinde "Aslında Meltem'i evlat edinmek istemiştim" sözleri ise yankı uyandırmıştı.
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Kendinden 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmiş, rehin tutulduğunu söylemişti: Meltem Miraloğlu intihara kalkıştı

15:18 30.10.2024 (güncellendi: 15:28 30.10.2024)
© FotoğrafMeltem Miraloğlu
Meltem Miraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Fotoğraf
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Bir dönem 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, Amerika’da yaşamını sürdürdüğü sırada bir dizi trajik olayla gündeme geldi. ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek Amerika’ya yerleşen Miraloğlu’nun ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi.
Türkiye’de 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleşmesi ve kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilik sonrası sık sık gündeme geliyor.
Oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda kimlik ve belgelerinin çalındığını iddia ederek, ABD'de özgürlüğüne kavuşmak için mücadele verdiğini söylemişti. O dönemde, “ABD’de rehin tutuluyorum. ABD vatandaşlığına geçerek özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” diyen Miraloğlu’nun, bu olayların ardından Amerika’dan deport edildiği öne sürülmüştü.

İkinci i̇ntihar i̇ddiası: Meltem Miraloğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meltem Miraloğlu’nun ABD’de ikinci kez intihar girişiminde bulunduğunu ve yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtti. Akay, “Meltem’in sağlığı çok iyi değil, durumu ciddiyetini koruyor” şeklinde yaptığı açıklamayla, ünlü oyuncunun hayranlarını üzdü.

'Hortumla darp' iddiasıyla gündeme gelmişti

Yaklaşık 3 yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu ve oyuncu olmak amacıyla Hollywood'a gitmek için evlendiği söylenen eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği iddia edildi.
Söz konusu hadisede, şiddeti duyanlar komşular olmuştu. Komşular, Patrick'in Meltem Miraloğlu'nu oyuncu olmaktan bir daha bahsettiği takdirde kendisini 'Türkiye'ye göndermekle' tehdit ettiğini aktarmıştı. Yine görgü tanıkları oyuncunun 'Hamileyim, lütfen vurma' diye bağırdığını duymuştu.
Son günlerde hakkında pek çok spekülasyon yapılan Meltem Miraloğlu’nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

'İyi bir eş değil, baba gibi' demişti

Meltem Miraloğlu, 80'ini aşkın Patrick Grady ile 2019 yılında evlenmişti. Miraoğlu, 2020 yılında Amerikan gazetesine verdiği röportajda, Patrick'in 'iyi bir eş olmadığını' söylemişti.
Eşi için 'iyi bir eş değildi' diyerek "İlişkimiz baba-kız gibi" yorumunda bulunmuştu.

Meltem Miraloğlu kimdir?

Türk televizyonlarında "çocuk gelin" karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerindeki başarıları ve özel hayatındaki iniş çıkışlarla dikkat çekiyor. 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Miraloğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olduktan sonra ünlü yapımcı Mahsun Kırmızıgül’ün dikkatini çekti ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

Meltem Miraloğlu’nun oyunculuk kariyeri

Miraloğlu, ilk kez Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi reklam filmiyle izleyicinin karşısına çıktı. Ardından, 2011 yılında büyük ses getiren Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol oynayarak şöhrete kavuştu. Çocuk gelin rolüyle dikkat çeken oyuncu, bu projede Hayat karakterine hayat verdi ve 2012’de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Başarısının ardından Adını Kalbime Yazdım dizisinde Dicle karakterini canlandırdı ve dizi dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Sinema ve televizyondaki diğer çalışmaları

Meltem Miraloğlu, televizyon projelerinin yanı sıra çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da oyunculuk yapma hayalini sürdüren Miraloğlu, kariyerinde önemli projelere imza attı.

Özel hayatı ve ABD'ye yerleşmesi

2016 yılında yönetmen ve oyuncu Tayfur Aydın ile evlenen Miraloğlu, bu evliliği 2017 yılında sonlandırdı. 2019 yılında ise ABD’li Patrick Grady ile evlendiği haberi gündeme geldi. Bu evlilik ve ABD'deki yaşamı, Miraloğlu’nun sık sık gündemde yer almasına neden oldu.

Meltem Miraloğlu'nun eşi Patrick Grady kimdir?

85 yaşındaki Patrick Grady Cordova köyünde yaşıyor. Patrick Grady'nin Kaliforniya'da eğitimci olarak 30 yıl geçirdikten sonra Illinois'e döndüğü biliniyor. Patrick Grady'nin Amerikan gazetelerine verdiği demeçlerinde "Aslında Meltem'i evlat edinmek istemiştim" sözleri ise yankı uyandırmıştı.
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