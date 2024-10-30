https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/macar-istihbarati-kieve-silah-gondermeye-yonelik-yabanci-istihbarat-operasyonunu-onledi-1089861107.html
‘Macar istihbaratı, Kiev'e silah göndermeye yönelik yabancı istihbarat operasyonunu önledi’
‘Macar istihbaratı, Kiev'e silah göndermeye yönelik yabancı istihbarat operasyonunu önledi’
Sputnik Türkiye
Macaristan karşı istihbaratının, yabancı istihbarat servislerinin ülkede üretilen silahların Ukrayna'ya sevkiyatını organize etme girişimlerini önlediği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T20:13+0300
2024-10-30T20:13+0300
2024-10-30T20:12+0300
ukrayna krizi
macaristan başbakanlık ofisi
ukrayna
istihbarat servisi
kiev
silah
tedarik
operasyon
budapeşte
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergay Guillas yaptığı açıklamada, Macar karşı istihbaratının yabancı istihbarat servislerinin ülkede üretilen silahların Ukrayna'ya sevkiyatını organize etme girişimlerini engellemeyi başardığını söyledi.Magyar Nemzet gazetesinin ‘NATO içindeki ve blok dışındaki yabancı istihbarat servislerinin Macaristan'daki fabrikalardan Afrika ve Ukrayna'daki savaş bölgelerine silah ve askeri teçhizat sevkiyatını organize etmeye çalıştıkları’yönündeki iddiaları yorumlamasını istediği Guillas, şunları ifade etti:Mart 2022'de Macaristan parlamentosu, ülke topraklarından Ukrayna'ya silah tedarikini yasaklayan bir kararname yayınlamıştı. Budapeşte, acil ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılmasından yana olduğunu ve Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.Başbakan Viktor Orban ise, AB'ye stratejisini değiştirmesi ve Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/macaristan-basbakani-orbandan-abye-komplo-cikisi-macaristan-polonya-gibi-olmayacak-1089820312.html
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macaristan başbakanlık ofisi, ukrayna, istihbarat servisi, kiev, silah, tedarik, operasyon, budapeşte, parlamento, viktor orban, ab
macaristan başbakanlık ofisi, ukrayna, istihbarat servisi, kiev, silah, tedarik, operasyon, budapeşte, parlamento, viktor orban, ab
‘Macar istihbaratı, Kiev'e silah göndermeye yönelik yabancı istihbarat operasyonunu önledi’
Macaristan karşı istihbaratının, yabancı istihbarat servislerinin ülkede üretilen silahların Ukrayna'ya sevkiyatını organize etme girişimlerini önlediği belirtildi.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergay Guillas yaptığı açıklamada, Macar karşı istihbaratının yabancı istihbarat servislerinin ülkede üretilen silahların Ukrayna'ya sevkiyatını organize etme girişimlerini engellemeyi başardığını söyledi.
Magyar Nemzet gazetesinin ‘NATO içindeki ve blok dışındaki yabancı istihbarat servislerinin Macaristan'daki fabrikalardan Afrika ve Ukrayna'daki savaş bölgelerine silah ve askeri teçhizat sevkiyatını organize etmeye çalıştıkları’yönündeki iddiaları yorumlamasını istediği Guillas, şunları ifade etti:
Gerçekten de Macar askeri sanayisinin imkanlarını kullanarak Ukrayna'ya silah gönderme girişimi oldu, ancak Macar karşı istihbaratı bunu tespit etti ve durdurmayı başardı. Macar hükümetinin tutumunun değişmediğini, Ukrayna'ya silah ve askeri araç tedarik etmeyeceğimizi söyleyebilirim.
Mart 2022'de Macaristan parlamentosu, ülke topraklarından Ukrayna'ya silah tedarikini yasaklayan bir kararname yayınlamıştı. Budapeşte, acil ateşkes ve barış müzakerelerinin başlatılmasından yana olduğunu ve Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.
Başbakan Viktor Orban ise, AB'ye stratejisini değiştirmesi ve Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması çağrısında bulunmuştu.