https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/orduda-yatak-bazasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-1089823711.html
Ordu'da yatak bazası altında kalan kadın hayatını kaybetti
Ordu'da yatak bazası altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
17 Ekim tarihinde İstanbul'da yatak bazası altında hayatını kaybeden Burcu E.'nin ardından Ordu'da da 74 yaşındaki Emine Ç. baza kapağı altında kalarak vefat... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T00:09+0300
2024-10-30T00:09+0300
2024-10-30T00:11+0300
türkiye
ordu
yatak
yatak odası
ölüm
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kaza
kaza sebebi
vefat
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Ordu'da baza kapağı altında hareketsiz bulunan Emine Ç.'nin 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlendi.İstanbul Şişli'de 17 Ekim tarihinde baza kapağının kapanması sonrası hayatını kaybeden Burcu E. isimli kadın sosyal medyada gündem olmuştu. Ordu'da benzer bir olay daha yaşandı. Emine Ç. isimli 74 yaşındaki kadın yatak bazasının kapanması sonrası can verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/temizlik-yaparken-uzerine-baza-kapagi-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1089362090.html
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ordu, yatak, yatak odası, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, kaza, kaza sebebi, vefat
ordu, yatak, yatak odası, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, kaza, kaza sebebi, vefat
Ordu'da yatak bazası altında kalan kadın hayatını kaybetti
00:09 30.10.2024 (güncellendi: 00:11 30.10.2024)
17 Ekim tarihinde İstanbul'da yatak bazası altında hayatını kaybeden Burcu E.'nin ardından Ordu'da da 74 yaşındaki Emine Ç. baza kapağı altında kalarak vefat etti.
Ordu'da baza kapağı altında hareketsiz bulunan Emine Ç.'nin 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlendi.
İstanbul Şişli'de 17 Ekim tarihinde baza kapağının kapanması sonrası hayatını kaybeden Burcu E. isimli kadın sosyal medyada gündem olmuştu. Ordu'da benzer bir olay daha yaşandı. Emine Ç. isimli 74 yaşındaki kadın yatak bazasının kapanması sonrası can verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırdı.