https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/orduda-yatak-bazasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-1089823711.html

Ordu'da yatak bazası altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da yatak bazası altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

17 Ekim tarihinde İstanbul'da yatak bazası altında hayatını kaybeden Burcu E.'nin ardından Ordu'da da 74 yaşındaki Emine Ç. baza kapağı altında kalarak vefat... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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Ordu'da baza kapağı altında hareketsiz bulunan Emine Ç.'nin 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlendi.İstanbul Şişli'de 17 Ekim tarihinde baza kapağının kapanması sonrası hayatını kaybeden Burcu E. isimli kadın sosyal medyada gündem olmuştu. Ordu'da benzer bir olay daha yaşandı. Emine Ç. isimli 74 yaşındaki kadın yatak bazasının kapanması sonrası can verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırdı.

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ordu, yatak, yatak odası, ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, kaza, kaza sebebi, vefat