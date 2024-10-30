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Ölü sandığı balık hastanelik etti: Parmağı neredeyse 2 kat büyüdü
Ölü sandığı balık hastanelik etti: Parmağı neredeyse 2 kat büyüdü
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenlerinin batması üzerine parmağı neredeyse... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:31+0300
2024-10-30T14:31+0300
türkiye
aslan balığı
zehirli aslan balığı
antalya
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Anlatya'da amatör balıkçılık yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yarım saat sonra taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim” dedi.Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, “Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/iskocyadaki-balik-ciftliklerinde-toplu-olum-1-milyondan-fazla-somon-oldu-1089517462.html
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aslan balığı, zehirli aslan balığı, antalya, zıpkın
aslan balığı, zehirli aslan balığı, antalya, zıpkın

Ölü sandığı balık hastanelik etti: Parmağı neredeyse 2 kat büyüdü

14:31 30.10.2024
© İHAZehirli aslan balığı
Zehirli aslan balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenlerinin batması üzerine parmağı neredeyse 2 kat büyüdü. Amatör balıkçı hastanelik oldu.
Anlatya'da amatör balıkçılık yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'Çok değişik bir acı hissetmeye başladım'

O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yarım saat sonra taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim” dedi.
Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, “Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
İskoçya'daki balık çiftliğinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
YAŞAM
İskoçya'daki balık çiftliklerinde toplu ölüm: 1 milyondan fazla somon öldü
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