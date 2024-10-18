2025 bütçesi açıklandı: Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı ne kadar?

Gelir Vergisi’nden 2 trilyon150 milyar 959 milyon149 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 43,9 artış demek. 2 trilyon150 milyar 959 milyon149 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 43,9 artış demek.

Kurumlar Vergisi’nden 1trilyon 707 milyar 621milyon 685 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 52,9 artış demek. 1trilyon 707 milyar 621milyon 685 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 52,9 artış demek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden 106 milyar 583 milyon 725 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakam 2024’ oranla yüzde 47,2 artış anlamına geliyor. 106 milyar 583 milyon 725 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakam 2024’ oranla yüzde 47,2 artış anlamına geliyor.

Özel Tüketi̇m Vergi̇si gelirinin 2 trilyon 145 milyar 950 milyon TL olması beklenirken artış oranı yüzde 46,3. gelirinin 2 trilyon 145 milyar 950 milyon TL olması beklenirken artış oranı yüzde 46,3.

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinden Elde Edilecek Vergi’nin 538 milyar 185 milyon 570 bin TL olması, artış oranının ise yüzde 34,6 olması bekleniyor. 538 milyar 185 milyon 570 bin TL olması, artış oranının ise yüzde 34,6 olması bekleniyor.

Alkollü İçkilerden Elde Edilecek Vergi’den 170 milyar 750 milyon 672 bin TL gelir elde edilmesi beklenirken 2024 yılına göre artış oranı yüzde 49,8 170 milyar 750 milyon 672 bin TL gelir elde edilmesi beklenirken 2024 yılına göre artış oranı yüzde 49,8

Tütün Mamülleri’nden Elde Edilecek Vergi’den 455 milyar 664 milyon 231 bin TL gelir öngörülürken, artış oranı yüzde 48,7 455 milyar 664 milyon 231 bin TL gelir öngörülürken, artış oranı yüzde 48,7