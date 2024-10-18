https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/2025-butcesi-aciklandi-vergi-gelirlerinde-beklenen-artis-orani-ne-kadar-1089389572.html
2025 bütçesi açıklandı: Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı ne kadar?
2025 bütçesi açıklandı: Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 bütçe taslağına göre 12 trilyon 800 milyar gelir öngörülüyor. Gelirlerin önemli bölümünü vergiler oluşturuyor. Bütçede vergilerin artış oranları da... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T13:50+0300
2024-10-18T13:50+0300
2024-10-18T13:50+0300
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
vergi cezası
gelir vergisi
kurumlar vergisi
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngördüklerini” açıkladı. Bütçenin gelir kalemleri arasından en önde vergi gelirleri geliyor.2025 bütçe taslağında “Merkezi̇ Yöneti̇m Kapsamindaki̇ Kamu İdareleri̇ Tarafindan, İlgi̇li̇ Mevzuata Göre Tahsi̇li̇ne Devam Olunacak Geli̇rler” başlığı altında vergilerden elde edilmesi beklenen gelir tutarları ile bir önceki yıl göre artış oranları açıklandı. Buna göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2025te-butcede-2-trilyon-lira-acik-ongoruldu-1089349787.html
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vergi gelirleri, vergi dairesi, vergi yüzsüzleri, vergi borcu sorgulama, vergi borcu ödeme, vergi dilimleri 2024, vergi yüzsüzleri 2024, vergi zammı, vergi zammı ne zaman, vergi zaman aşımı, vergi zammı hesaplama, mtv hesaplama, alkol vergi oranı, ötv hesaplama, özel tüketim vergisi
2025 bütçesi açıklandı: Vergi gelirlerinde beklenen artış oranı ne kadar?
Özel
2025 bütçe taslağına göre 12 trilyon 800 milyar gelir öngörülüyor. Gelirlerin önemli bölümünü vergiler oluşturuyor. Bütçede vergilerin artış oranları da belirlendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngördüklerini” açıkladı. Bütçenin gelir kalemleri arasından en önde vergi gelirleri geliyor.
2025 bütçe taslağında “Merkezi̇ Yöneti̇m Kapsamindaki̇ Kamu İdareleri̇ Tarafindan, İlgi̇li̇ Mevzuata Göre Tahsi̇li̇ne Devam Olunacak Geli̇rler” başlığı altında vergilerden elde edilmesi beklenen gelir tutarları ile bir önceki yıl göre artış oranları açıklandı. Buna göre:
Gelir Vergisi’nden
2 trilyon150 milyar 959 milyon149 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 43,9 artış demek.
Kurumlar Vergisi’nden
1trilyon 707 milyar 621milyon 685 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2024 yılına oranla yüzde 52,9 artış demek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden
106 milyar 583 milyon 725 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakam 2024’ oranla yüzde 47,2 artış anlamına geliyor.
Özel Tüketi̇m Vergi̇si
gelirinin 2 trilyon 145 milyar 950 milyon TL olması beklenirken artış oranı yüzde 46,3.
Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinden Elde Edilecek Vergi’nin
538 milyar 185 milyon 570 bin TL olması, artış oranının ise yüzde 34,6 olması bekleniyor.
Alkollü İçkilerden Elde Edilecek Vergi’den
170 milyar 750 milyon 672 bin TL gelir elde edilmesi beklenirken 2024 yılına göre artış oranı yüzde 49,8
Tütün Mamülleri’nden Elde Edilecek Vergi’den
455 milyar 664 milyon 231 bin TL gelir öngörülürken, artış oranı yüzde 48,7
Şans oyunlarından
ise 56 milyar 525 milyon 47 bin TL gelir öngörülürken artış oranı yüzde 51,5