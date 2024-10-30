https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/moskova-gelecegi-yaratmak-uluslararasi-sempozyumuna-ev-sahipligi-yapacak--1089859806.html
Moskova, Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak
Moskova, Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova, 4-6 Kasım tarihlerinde Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T19:40+0300
2024-10-30T19:40+0300
2024-10-30T19:40+0300
dünya
rusya
moskova
sempozyum
diyalog
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089859453_0:26:748:447_1920x0_80_0_0_89079f5e2ca1dbb55dc99e9ee7a4fdb2.png
Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Kasım tarihlerinde Moskova'da kapılarını açacak. İnsanlığın kalkınma senaryoları ve günümüzün küresel zorluklarının ele alınacağı sempozyum kapsamında 'insanın geleceği', 'teknolojilerin geleceği', 'çok kutuplu dünyanın geleceği' ve 'medeniyetlerin geleceği' olmak üzere dört konulu 60’tan fazla etkinlik gerçekleşecek.Açık diyalog açısından eşi benzeri olmayan uluslararası platform özelliği taşıyan sempozyuma çok sayıda önde gelen bilimci, uzman, yazar, Rusya hükümeti üyeleri, ülkenin büyük şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Avusturya, İspanya, Çin, İran, Fransa dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden heyetler de katılacak.Sempozyumun kilit önemdeki etkinliklerinden yeni dünya düzeni ve Rusya ile başka ülkelerin bu düzendeki rolüne dair güncel konuların görüşüleceği ‘Çok Kutuplu Dünyanın Geleceği’ konulu tartışma çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da konuşma yapması bekleniyor.Bunun yanı sıra sempozyumun konukları geleceğe yönelik düşünceleri, hayalleri ve planlarını özel kartpostala yazıp geleceğe mektup gönderebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/moskova-moda-haftasinda-gozler-sahnede--1088849611.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089859453_60:0:689:472_1920x0_80_0_0_ad665c69037f6de35d6867cd9f3b2d75.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, moskova, sempozyum, diyalog, sergey lavrov
rusya, moskova, sempozyum, diyalog, sergey lavrov
Moskova, Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak
Rusya’nın başkenti Moskova, 4-6 Kasım tarihlerinde Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak.
Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Kasım tarihlerinde Moskova'da kapılarını açacak. İnsanlığın kalkınma senaryoları ve günümüzün küresel zorluklarının ele alınacağı sempozyum kapsamında 'insanın geleceği', 'teknolojilerin geleceği', 'çok kutuplu dünyanın geleceği' ve 'medeniyetlerin geleceği' olmak üzere dört konulu 60’tan fazla etkinlik gerçekleşecek.
Açık diyalog açısından eşi benzeri olmayan uluslararası platform özelliği taşıyan sempozyuma çok sayıda önde gelen bilimci, uzman, yazar, Rusya hükümeti üyeleri, ülkenin büyük şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Avusturya, İspanya, Çin, İran, Fransa dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden heyetler de katılacak.
Sempozyumun kilit önemdeki etkinliklerinden yeni dünya düzeni ve Rusya ile başka ülkelerin bu düzendeki rolüne dair güncel konuların görüşüleceği ‘Çok Kutuplu Dünyanın Geleceği’ konulu tartışma çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da konuşma yapması bekleniyor.
Bunun yanı sıra sempozyumun konukları geleceğe yönelik düşünceleri, hayalleri ve planlarını özel kartpostala yazıp geleceğe mektup gönderebilecek.