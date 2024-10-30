https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/moskova-gelecegi-yaratmak-uluslararasi-sempozyumuna-ev-sahipligi-yapacak--1089859806.html

Moskova, Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Moskova, Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova, 4-6 Kasım tarihlerinde Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T19:40+0300

2024-10-30T19:40+0300

2024-10-30T19:40+0300

dünya

rusya

moskova

sempozyum

diyalog

sergey lavrov

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Rusya Ulusal Merkezi tarafından düzenlenen Geleceği Yaratmak Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Kasım tarihlerinde Moskova'da kapılarını açacak. İnsanlığın kalkınma senaryoları ve günümüzün küresel zorluklarının ele alınacağı sempozyum kapsamında 'insanın geleceği', 'teknolojilerin geleceği', 'çok kutuplu dünyanın geleceği' ve 'medeniyetlerin geleceği' olmak üzere dört konulu 60’tan fazla etkinlik gerçekleşecek.Açık diyalog açısından eşi benzeri olmayan uluslararası platform özelliği taşıyan sempozyuma çok sayıda önde gelen bilimci, uzman, yazar, Rusya hükümeti üyeleri, ülkenin büyük şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Avusturya, İspanya, Çin, İran, Fransa dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkeden heyetler de katılacak.Sempozyumun kilit önemdeki etkinliklerinden yeni dünya düzeni ve Rusya ile başka ülkelerin bu düzendeki rolüne dair güncel konuların görüşüleceği ‘Çok Kutuplu Dünyanın Geleceği’ konulu tartışma çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da konuşma yapması bekleniyor.Bunun yanı sıra sempozyumun konukları geleceğe yönelik düşünceleri, hayalleri ve planlarını özel kartpostala yazıp geleceğe mektup gönderebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/moskova-moda-haftasinda-gozler-sahnede--1088849611.html

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rusya, moskova, sempozyum, diyalog, sergey lavrov