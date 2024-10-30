https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/milli-egitim-bakanindan-chpnin-oturma-eylemine-elestiri-ogretmen-adaylarinin-duygularini-istismar-1089845701.html
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'nin oturma eylemine eleştiri: Öğretmen adaylarının duygularını istismar etmeyin
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'nin oturma eylemine eleştiri: Öğretmen adaylarının duygularını istismar etmeyin
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:33+0300
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Tekin, CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Gerçekten yazık. Doğru şeyler değil." diye konuştu.CHP'den oturma eylemiCHP, 29 Ekim akşamı saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir oturma eylemi düzenledi. Sabaha kadar süren eylemin ardından CHP'liler Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu.Bakan Tekin: İstismar etmeyinOturma eylemini eleştiren ve öğretmenlerin duygularıyla, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynanmamasını isteyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar. Ahlaki açıdan problemli bir durum." ifadesini kullandı.'Oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı'Tekin, bir soru üzerine, parti içinde birilerine verilen makamların o parti içinde oyuncak yapılabileceğini belirterek, "Partinin dışında o oyuncakların şarjı bitiyor, oynanmıyor onlarla. Bizden randevu istiyorlarsa milletvekili olarak randevu istesinler, oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Bu ciddi sıkıntı. Parti içi ünvanlarıyla benden randevu isteyenlere randevu vermeyeceğimi söyledim. Ben demokrasi çalışmış bir insanım. Siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Yasamanın, milletvekillerinin bu anlamdaki önemine dikkati çeken bir akademisyenim. Bir milletvekili olarak randevu istediklerinde kapım ardına kadar açık. Parti içerisinde oynasınlar diye ellerine verilen oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı. Bunu daha önce de söyledim." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/chpden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-milli-egitim-bakanligi-onunde-oturma-eylemi-1089825355.html
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chp öğretmen ataması, chp meb oturma eylemi meb, milli eğitim bakanı, yusuf tekin chp açıklama, yusuf tekin oyuncak ünvan
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Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'nin oturma eylemine eleştiri: Öğretmen adaylarının duygularını istismar etmeyin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Tek bir kayırma, torpil olmaksızın mülakatları tamamladık." dedi.
Tekin, CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Gerçekten yazık. Doğru şeyler değil." diye konuştu.
CHP, 29 Ekim akşamı saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir oturma eylemi düzenledi. Sabaha kadar süren eylemin ardından CHP'liler Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bakan Tekin: İstismar etmeyin
Oturma eylemini eleştiren ve öğretmenlerin duygularıyla, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynanmamasını isteyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar. Ahlaki açıdan problemli bir durum." ifadesini kullandı.
'Oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı'
Tekin, bir soru üzerine, parti içinde birilerine verilen makamların o parti içinde oyuncak yapılabileceğini belirterek, "Partinin dışında o oyuncakların şarjı bitiyor, oynanmıyor onlarla. Bizden randevu istiyorlarsa milletvekili olarak randevu istesinler, oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Bu ciddi sıkıntı. Parti içi ünvanlarıyla benden randevu isteyenlere randevu vermeyeceğimi söyledim. Ben demokrasi çalışmış bir insanım. Siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Yasamanın, milletvekillerinin bu anlamdaki önemine dikkati çeken bir akademisyenim. Bir milletvekili olarak randevu istediklerinde kapım ardına kadar açık. Parti içerisinde oynasınlar diye ellerine verilen oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı. Bunu daha önce de söyledim." değerlendirmesinde bulundu.