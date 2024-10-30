https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/chpden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-milli-egitim-bakanligi-onunde-oturma-eylemi-1089825355.html
CHP'den öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
CHP'den öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
Sputnik Türkiye
CHP, 29 Ekim akşamı saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir oturma eylemi başlattı. Sabaha kadar sürecek olan eylemin ardından CHP'liler Ankara... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T02:12+0300
2024-10-30T02:12+0300
2024-10-30T02:14+0300
politika
oturma eylemi
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
chp
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partiden bazı milletvekilleri, üyeleri ve bazı sendika temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde akşam saatlerinde oturma eylemi başlattı. Özçağdaş, saat 22.00'de toplanmalarının sebebinin, mülakat sonuçlarının aynı saatte duyurulması olduğunu söyledi.Secim öncesi verilen 'mülakatları kaldırma' sözünün yerine getirilmediğini belirten CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatlar için tedbir alındığına ilişkin sözlerini anımsattı."Kameralar kuracaklarmış, öğretmenlere kodlar vereceklermiş, hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacakmış, sorular kurayla çekilecekmiş. Sözlü sınav bittiği anda puanlar verilecekmiş ve asla değiştirilmeyecekmiş. Ne oldu peki? Böyle mi oldu?" diye soran Özçağdaş şunları ifade etti.Özçağdaş oturma eyleminin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sozlesmeli-ogretmen-mulakat-sonuclari-aciklandi-1088215083.html
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oturma eylemi, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, chp
oturma eylemi, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, chp
CHP'den öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi
02:12 30.10.2024 (güncellendi: 02:14 30.10.2024)
CHP, 29 Ekim akşamı saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir oturma eylemi başlattı. Sabaha kadar sürecek olan eylemin ardından CHP'liler Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklar.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partiden bazı milletvekilleri, üyeleri ve bazı sendika temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde akşam saatlerinde oturma eylemi başlattı.
Özçağdaş, saat 22.00'de toplanmalarının sebebinin, mülakat sonuçlarının aynı saatte duyurulması olduğunu söyledi.
Secim öncesi verilen 'mülakatları kaldırma' sözünün yerine getirilmediğini belirten CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatlar için tedbir alındığına ilişkin sözlerini anımsattı.
"Kameralar kuracaklarmış, öğretmenlere kodlar vereceklermiş, hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacakmış, sorular kurayla çekilecekmiş. Sözlü sınav bittiği anda puanlar verilecekmiş ve asla değiştirilmeyecekmiş. Ne oldu peki? Böyle mi oldu?" diye soran Özçağdaş şunları ifade etti.
"Mülakatlar böyle olmadı. Biz Sayın Bakan'a aylarca seslendik. Danıştay'da sendikalarla birlikte bunun iptali için dava açtık. Sayın Bakan'a şunu söyledik. Siz çok iyi niyetli biri olsanız, mülakatlara mülakat gibi yapsanız Türkiye'nin dört bir yanında farklı mülakat heyetleri, farklı kişileri gördüklerinden görüşmeci etkisi devreye girer ve ülke çapında böyle bir mülakat hakkaniyetle yapılamaz dedik. Tam da böyle oldu."
Özçağdaş oturma eyleminin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.