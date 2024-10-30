https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/chpden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-milli-egitim-bakanligi-onunde-oturma-eylemi-1089825355.html

CHP'den öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi

CHP'den öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi

Sputnik Türkiye

CHP, 29 Ekim akşamı saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir oturma eylemi başlattı. Sabaha kadar sürecek olan eylemin ardından CHP'liler Ankara... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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politika

oturma eylemi

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

chp

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partiden bazı milletvekilleri, üyeleri ve bazı sendika temsilcileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde akşam saatlerinde oturma eylemi başlattı. Özçağdaş, saat 22.00'de toplanmalarının sebebinin, mülakat sonuçlarının aynı saatte duyurulması olduğunu söyledi.Secim öncesi verilen 'mülakatları kaldırma' sözünün yerine getirilmediğini belirten CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatlar için tedbir alındığına ilişkin sözlerini anımsattı."Kameralar kuracaklarmış, öğretmenlere kodlar vereceklermiş, hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacakmış, sorular kurayla çekilecekmiş. Sözlü sınav bittiği anda puanlar verilecekmiş ve asla değiştirilmeyecekmiş. Ne oldu peki? Böyle mi oldu?" diye soran Özçağdaş şunları ifade etti.Özçağdaş oturma eyleminin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne giderek Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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oturma eylemi, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, chp