https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/memur-ve-emekliye-ne-kadar-zam-yapilacak-4a-4b-4c-emekli-maaslarina-zam-tahmini--1089834063.html

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 4A-4B-4C emekli maaşlarına zam tahmini

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 4A-4B-4C emekli maaşlarına zam tahmini

Sputnik Türkiye

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayını bekliyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayında 3 aylık enflasyon farkı 8.92 olarak belirlendi. Memur... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T10:54+0300

2024-10-30T10:54+0300

2024-10-30T10:57+0300

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emekli maaşı

emekli

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memur zammı

memur maaşı

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2025 Ocak emekli maaş zammı hesaplama bilgileri enflasyon rakamlarıyla beraber netleşiyor. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı maaş zammı 2025 hesaplama tablosu tahminleri ortaya çıkmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım 2024 tarihinde ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerini ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak ve geriye son 2 veri kalacak. Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2.47 ve eylülde yüzde 2.97 olarak kaydedildi. Yılın ikinci yarısının ilk üç ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-kur emeklileri için 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Memur ve emekli maaşı zammı için yüzde 1.04 oranında bir enflasyon artışı daha gerekecek.Emekli maaş zammı tahminiPiyasa Katılımcıları Anketi’nde TÜFE beklentisi, yüzde 43.14'ten yüzde 44.11'e çıkarıldı. Bu durumda SSK ve Bağ-kur emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 15.53 olarak tahmin ediliyor. Memur maaşlarındaki artış ise yüzde 11.33 olarak öngörülüyor.4 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?Merkez Bankası, ekim ayı için aylık enflasyon tahminlerini artırdı. Ekim ayı enflasyon beklentisi, yüzde 2.24'ten yüzde 2.39'a yükseldi. Bu hesaplamalar ışığında, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 11.52 olacağı öngörülüyor. Böylece memur ve memur emeklileri için zam farkı yüzde 1.39 olarak hesaplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 6'lık ek zamla birlikte toplamda yüzde 7.48’lik bir artış bekleniyor.Memurların maaş zammı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelmesi halinde yüzde 4.5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek. Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda memurların maaşları yüzde 11 civarında artış gösterecek.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?En düşük emekli maaşı, yüzde 10’luk artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Ocak 2025 zammıyla bu rakamın 14-15 bin lira aralığına ulaşması tahmin ediliyor.

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