https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/m-cicegi-yeni-varyant-ingilterede-ilk-kez-gorulen-klad-1b-1089862324.html

M çiçeği yeni varyant: İngiltere'de ilk kez görülen 'klad 1b'

M çiçeği yeni varyant: İngiltere'de ilk kez görülen 'klad 1b'

Sputnik Türkiye

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, M çiçeği virüsünün varyantlarından biri olan 'klad 1b'nin İngiltere'de ilk kez tespit edildiğini açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T21:33+0300

2024-10-30T21:33+0300

2024-10-30T21:33+0300

dünya

ingiltere

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

m çiçeği

maymun çiçeği virüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/10/1061295115_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_144821b140ec7d89af1f6cae2f869b01.jpg

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yaptığı açıklamada M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından 'klad 1b'nin ülkede ilk kez tespit edildiğini belirtti.UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı görüldü.Virüslün belirlendiği kişinin Londra'da bir hastanede yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-selde-olu-sayisi-72-kisiye-yukseldi-hukumet-uc-gunluk-yas-ilan-etti-1089861240.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), m çiçeği, maymun çiçeği virüsü