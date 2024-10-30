https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/m-cicegi-yeni-varyant-ingilterede-ilk-kez-gorulen-klad-1b-1089862324.html
M çiçeği yeni varyant: İngiltere'de ilk kez görülen 'klad 1b'
M çiçeği yeni varyant: İngiltere'de ilk kez görülen 'klad 1b'
Sputnik Türkiye
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, M çiçeği virüsünün varyantlarından biri olan 'klad 1b'nin İngiltere'de ilk kez tespit edildiğini açıkladı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T21:33+0300
2024-10-30T21:33+0300
2024-10-30T21:33+0300
dünya
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
m çiçeği
maymun çiçeği virüsü
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yaptığı açıklamada M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından 'klad 1b'nin ülkede ilk kez tespit edildiğini belirtti.UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı görüldü.Virüslün belirlendiği kişinin Londra'da bir hastanede yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-selde-olu-sayisi-72-kisiye-yukseldi-hukumet-uc-gunluk-yas-ilan-etti-1089861240.html
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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), m çiçeği, maymun çiçeği virüsü
ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), m çiçeği, maymun çiçeği virüsü
M çiçeği yeni varyant: İngiltere'de ilk kez görülen 'klad 1b'
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, M çiçeği virüsünün varyantlarından biri olan 'klad 1b'nin İngiltere'de ilk kez tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yaptığı açıklamada M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından 'klad 1b'nin ülkede ilk kez tespit edildiğini belirtti.
UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı görüldü.
Virüslün belirlendiği kişinin Londra'da bir hastanede yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.
Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.