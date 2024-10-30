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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/kursk-bolgesi-sakini-ukrayna-ordusunun-bombardimani-sirasinda-kizini-vucuduyla-korurken-hayatini-1089848206.html
Kursk bölgesi sakini, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında kızını vücuduyla korurken hayatını kaybetti
Kursk bölgesi sakini, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında kızını vücuduyla korurken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir evi bombaladığı sırada çocuğunu kendi vücuduyla korurken hayatını kaybettiği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T15:13+0300
2024-10-30T15:23+0300
ukrayna krizi
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Ölen kadının kız arkadaşının annesi, Rusya Soruşturma Komitesi’nden askeri müfettişlere tanık olarak verdiği ifadede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin evini bombaladığı sırada kadının çocuğunu vücuduyla koruduğunu ve o sırada hayatını kaybettiğini ifade etti.Kadın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs 2022'den itibaren kendisinin yaşadığı Tetkino köyünü bombalamaya başladığını, ilk başta bombardımanların o kadar sık yaşanmadığını, ancak 2023'ten itibaren her gün, 2024'te ise 'gece gündüz' yapıldığını anlattı, o günkü olayı ise şöyle aktardı:Tahliye edilen kadın ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasabadaki yetimhaneyi birkaç kez bombaladığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukraynali-esir-kursk-bolgesindeki-bariyer-mufrezeleri-piyadelerin-geri-cekilmesine-izin-vermiyor-1089822244.html
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Kursk bölgesi sakini, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında kızını vücuduyla korurken hayatını kaybetti

15:13 30.10.2024 (güncellendi: 15:23 30.10.2024)
Kursk bölgesi sınır kısmı
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir evi bombaladığı sırada çocuğunu kendi vücuduyla korurken hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölen kadının kız arkadaşının annesi, Rusya Soruşturma Komitesi’nden askeri müfettişlere tanık olarak verdiği ifadede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin evini bombaladığı sırada kadının çocuğunu vücuduyla koruduğunu ve o sırada hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kadın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs 2022'den itibaren kendisinin yaşadığı Tetkino köyünü bombalamaya başladığını, ilk başta bombardımanların o kadar sık yaşanmadığını, ancak 2023'ten itibaren her gün, 2024'te ise 'gece gündüz' yapıldığını anlattı, o günkü olayı ise şöyle aktardı:

Rahmetli kızımın arkadaşı, sınıf arkadaşı... Dairesine top mermisi isabet etmesi sonucunda öldü, kızını kendi vücudu ile koruması pahasına.

Tahliye edilen kadın ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasabadaki yetimhaneyi birkaç kez bombaladığını da sözlerine ekledi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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