https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/kursk-bolgesi-sakini-ukrayna-ordusunun-bombardimani-sirasinda-kizini-vucuduyla-korurken-hayatini-1089848206.html

Kursk bölgesi sakini, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında kızını vücuduyla korurken hayatını kaybetti

Kursk bölgesi sakini, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında kızını vücuduyla korurken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir evi bombaladığı sırada çocuğunu kendi vücuduyla korurken hayatını kaybettiği... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T15:13+0300

2024-10-30T15:13+0300

2024-10-30T15:23+0300

ukrayna krizi

rusya

kursk

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rusya soruşturma komitesi

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

bombardıman

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Ölen kadının kız arkadaşının annesi, Rusya Soruşturma Komitesi’nden askeri müfettişlere tanık olarak verdiği ifadede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin evini bombaladığı sırada kadının çocuğunu vücuduyla koruduğunu ve o sırada hayatını kaybettiğini ifade etti.Kadın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs 2022'den itibaren kendisinin yaşadığı Tetkino köyünü bombalamaya başladığını, ilk başta bombardımanların o kadar sık yaşanmadığını, ancak 2023'ten itibaren her gün, 2024'te ise 'gece gündüz' yapıldığını anlattı, o günkü olayı ise şöyle aktardı:Tahliye edilen kadın ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kasabadaki yetimhaneyi birkaç kez bombaladığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukraynali-esir-kursk-bolgesindeki-bariyer-mufrezeleri-piyadelerin-geri-cekilmesine-izin-vermiyor-1089822244.html

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