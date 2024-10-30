https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alindi-1089829870.html
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evinde polis ekipleri arama yaparken, belediye binasında da çok sayıda ekibin bulunduğu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T08:46+0300
2024-10-30T08:46+0300
2024-10-30T08:50+0300
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esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
08:46 30.10.2024 (güncellendi: 08:50 30.10.2024)
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Özer'in evinde polis ekipleri arama yaparken, belediye binasında da çok sayıda ekibin bulunduğu aktarıldı.