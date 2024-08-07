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Zehra Kınık Demir hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianame kabul edildi
Zehra Kınık Demir hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması 30 Ekim'de yapılacak. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatıma... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T14:45+0300
2024-08-07T14:45+0300
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması 30 Ekim'de yapılacak. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya karışan aracın sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianameyi kabul etti.Karara ilişkin tensip zaptı düzenleyen mahkeme ilk duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasına hükmetti.İddianamedenİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı belirtiliyor.İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydediliyor.Batın Barlas Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkatin çekildiği iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarılıyor.İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html
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kaza, kerem kınık, zehra kınık
kaza, kerem kınık, zehra kınık

Zehra Kınık Demir hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianame kabul edildi

14:45 07.08.2024
© AA / AYKUT ZOR - MEHMET GÜZEL-AW245860kaza
kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA / AYKUT ZOR - MEHMET GÜZEL-AW245860
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması 30 Ekim'de yapılacak. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianameyi kabul etti.
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması 30 Ekim'de yapılacak. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya karışan aracın sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle düzenlenen iddianameyi kabul etti.
Karara ilişkin tensip zaptı düzenleyen mahkeme ilk duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı belirtiliyor.
İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydediliyor.
Batın Barlas Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.
Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkatin çekildiği iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarılıyor.
İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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