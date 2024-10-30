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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/katar-21-yil-sonra-ilk-kez-referanduma-gidiyor-katar-emirinden-anayasa-degisikligi-icin-oy-kullanin-1089835476.html
Katar 21 yıl sonra ikinci kez referanduma gidiyor: Katar Emiri'nden 'anayasa değişikliği için oy kullanın' çağrısı
Katar 21 yıl sonra ikinci kez referanduma gidiyor: Katar Emiri'nden 'anayasa değişikliği için oy kullanın' çağrısı
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anayasal değişiklikler için düzenlenen referandumda oy kullanmaları için halkı davet etti. Ülkede ilk referandum 2003... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:27+0300
2024-10-30T11:49+0300
dünya
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katar emiri şeyh temim
şeyh temim bin hamad el sani
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anayasa değişikliği referandumu
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları anayasa değişikliği için 5 Kasım'da gerçekleşecek referanduma katılmaya çağırdı. Referandumu organize etmek, yönetmek ve sonuçlarını duyurmak için İçişleri Bakanlığı'nda genel bir referandum komitesi kurulmasını şart koşan kararnamede, sonuçların referandum bitiminden 24 saat sonra açıklanacağı da belirtiliyor.Katar'da ilk referandum, 29 Nisan 2003'te gerçekleştirilmişti. Referandumda halk, Katar'ın 'kalıcı anayasası' olarak bilinen anayasa taslağını onaylamıştı. 2003'ten bu yanan ikinci bir halk oylaması gerçekleştirilmedi ancak 2021'de ilk kez Şura Meclisi üyelerinin bir kısmını belirlemek için bir seçim yapılmıştı.Katar'da 2024 anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, dün Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunuldu. Emir Şeyh Temim, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişiklerin 'halkın birliğini ve vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlama amacıyla' yapılacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/katar-emiri-gazzede-ateskes-icin-3-4-haftadir-temas-yok-ayni-noktada-donup-duruyoruz-1089318678.html
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Katar 21 yıl sonra ikinci kez referanduma gidiyor: Katar Emiri'nden 'anayasa değişikliği için oy kullanın' çağrısı

11:27 30.10.2024 (güncellendi: 11:49 30.10.2024)
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Tamim Bin Hamad Al Thani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anayasal değişiklikler için düzenlenen referandumda oy kullanmaları için halkı davet etti. Ülkede ilk referandum 2003 yılında yapılmıştı. 21 yılın ardından ülke ikinci kez anayasa değişikliğine gidiyor.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları anayasa değişikliği için 5 Kasım'da gerçekleşecek referanduma katılmaya çağırdı. Referandumu organize etmek, yönetmek ve sonuçlarını duyurmak için İçişleri Bakanlığı'nda genel bir referandum komitesi kurulmasını şart koşan kararnamede, sonuçların referandum bitiminden 24 saat sonra açıklanacağı da belirtiliyor.
Katar'da ilk referandum, 29 Nisan 2003'te gerçekleştirilmişti. Referandumda halk, Katar'ın 'kalıcı anayasası' olarak bilinen anayasa taslağını onaylamıştı. 2003'ten bu yanan ikinci bir halk oylaması gerçekleştirilmedi ancak 2021'de ilk kez Şura Meclisi üyelerinin bir kısmını belirlemek için bir seçim yapılmıştı.
Katar'da 2024 anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, dün Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunuldu. Emir Şeyh Temim, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişiklerin 'halkın birliğini ve vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlama amacıyla' yapılacağını duyurmuştu.
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