https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/karisini-ve-oglunu-oldurdu-ayni-silahla-intihar-etti-en-son-gece-paylasim-yaptiklari-ortaya-cikti-1089856292.html
Karısını ve oğlunu öldürdü, aynı silahla intihar etti: En son gece paylaşım yaptıkları ortaya çıktı
Karısını ve oğlunu öldürdü, aynı silahla intihar etti: En son gece paylaşım yaptıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Batman'da bir villada anne, baba ve çocuğun cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede karısını ve oğlunu öldüren kişinin aynı silahla intihar ettiği tespit... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T17:57+0300
2024-10-30T17:57+0300
2024-10-30T17:57+0300
türkiye
batman
cinayet
intihar
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Batman'da bir sitede meydana gelen olayda, Nesim Adım, eşi Tuba ve 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar Adım'ı öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin en son gece sosyal ağ üzerinden paylaşım yaptıkları belirlendi. İşyerine gitmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen Nesim Adım'ı merak den arkadaşları durumu polise bildirdi. Ailenin evine giden ekipler evde Nesim Adım, eşi Tuba ve oğulları Ali Ensar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde Nesim Adım'ın eşi ve oğlunu vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/sokakta-oynarken-maganda-kursunu-ile-vurularak-olen-kucuk-muhammet-topraga-verildi-1089841048.html
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batman, cinayet, intihar
Karısını ve oğlunu öldürdü, aynı silahla intihar etti: En son gece paylaşım yaptıkları ortaya çıktı
Batman'da bir villada anne, baba ve çocuğun cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede karısını ve oğlunu öldüren kişinin aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.
Batman'da bir sitede meydana gelen olayda, Nesim Adım, eşi Tuba ve 11 yaşındaki oğlu Ali Ensar Adım'ı öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin en son gece sosyal ağ üzerinden paylaşım yaptıkları belirlendi.
İşyerine gitmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen Nesim Adım'ı merak den arkadaşları durumu polise bildirdi. Ailenin evine giden ekipler evde Nesim Adım, eşi Tuba ve oğulları Ali Ensar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde Nesim Adım'ın eşi ve oğlunu vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.