https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/izmir-depreminin-yil-donumunde-prof-dr-hasan-sozbilir-uyardi-yapi-stogumuzun-yuzde-60i-problemli-1089845863.html

İzmir depreminin yıl dönümünde Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Yapı stoğumuzun yüzde 60'ı problemli

İzmir depreminin yıl dönümünde Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Yapı stoğumuzun yüzde 60'ı problemli

Sputnik Türkiye

İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümünde İzmir'in şu anda depreme dirençli bir kent olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Prof. Dr... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T14:42+0300

2024-10-30T14:42+0300

2024-10-30T14:42+0300

türkiye

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izmir depremi

prof. dr. hasan sözbilir

riskli yapı

izmir büyükşehir belediyesi

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İzmir'de dört yıl önce meydana gelen ve 117 kişinin öldüğü 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, şehrin hala depreme dirençli olmadığının altını çizen Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Son yaptığımız çalışmalara göre yapı stokumuzun 7'ye varan bir depremde yüzde 60'ının problemli olacağını görebiliyoruz." dedi.1999 öncesi yapılan binalarda risk yüksekTürkiye'de yapı sağlamlığı farkındalığının 1999 Gölcük Depremi'nden sonra arttığını kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, bu yıldan önce yapılan binaların depremlere karşı daha az dirençli olduğunu belirterek şunları dile getirdi: Yediyi aşan depremlere hazırlıklı olunmalıKentlerin yapı stokunun deprem direnci açısından önemli olduğunu dile getiren Sözbilir, "Son yaptığımız çalışmalara göre yapı stokumuzun 7'ye varan bir depremde yüzde 60'ının problemli olacağını görebiliyoruz. Bunu düzeltmek için kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bunların daha hızlı yapılması gerekiyor." dedi.Sözbilir, 2020'deki depremin kente yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki bir fayın kırılmasıyla gerçekleştiğini, İzmir'e gelene kadar şiddetinin azaldığını anlatarak, "Dolayısıyla bizim kendi ilimiz içindeki faylar kırıldığında esas zararı göreceğiz. Dolayısıyla o depremlere göre hazırlık yapmak gerekiyor. Yani 7'yi aşan depremlere göre İzmir ilinin depreme hazırlık yapması gerekiyor." dedi.Binaların yüzde 88'i yapı denetim hizmeti almamış durumdaİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek, yerleşime uygunluk haritası çıkartmak ve iyi bir afet yönetimi için Deprem Master Plan çalışmalarına hız kazandırıldığı kaydedildi.İzmir'de yaklaşık 906 bin yapının bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/mta-diri-fay-haritasi-guncellendi-evimin-altindan-fay-geciyor-mu-1089308591.html

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