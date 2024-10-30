https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-iskinin-verilerine-gore-doluluk-orani-yuzde-319e-dustu-1089846886.html
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı yüzde 31.9'e düştü
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı yüzde 31.9'e düştü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.91. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T15:01+0300
2024-10-30T15:01+0300
2024-10-30T15:01+0300
türkiye
istanbul
baraj
baraj doluluk
terkos barajı
ömerli
alibeyköy barajı
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
susuzluk
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son durum açıklandı. İSKİ'nin verilerine göre üç barajda su doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü. Barajlardaki su doluluk oranı ise ortalama 31.91 olarak ölçüldü. 20 Ekim'deki ise bu oran yüzde 33.7 olarak açıklanmıştı. İSKİ'nin verilerine göre 30 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:• Alibey Barajı yüzde 6.27• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14• Darlık Barajı yüzde 34.37• Elmalı Barajı yüzde 53.07• Istrancalar Barajı yüzde 30.83• Kazandere Barajı yüzde 6.43• Pabuçdere Barajı yüzde 8.68• Sazlıdere Barajı yüzde 43.38• Terkos Barajı yüzde 43.82• Ömerli Barajı yüzde 27.38
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/alibey-baraji-alarm-veriyor-son-10-yilin-en-kurak-donemini-geciriyor-1088955676.html
türkiye
istanbul
ömerli
alibeyköy barajı
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iski, istanbul baraj, istanbul barajlarının doluluk oranları, barajların doluluk oranı son dakika
iski, istanbul baraj, istanbul barajlarının doluluk oranları, barajların doluluk oranı son dakika
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: İSKİ'nin verilerine göre doluluk oranı yüzde 31.9'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.91.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son durum açıklandı. İSKİ'nin verilerine göre üç barajda su doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü. Barajlardaki su doluluk oranı ise ortalama 31.91 olarak ölçüldü. 20 Ekim'deki ise bu oran yüzde 33.7 olarak açıklanmıştı.
İSKİ'nin verilerine göre 30 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 6.27
• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14
• Darlık Barajı yüzde 34.37
• Elmalı Barajı yüzde 53.07
• Istrancalar Barajı yüzde 30.83
• Kazandere Barajı yüzde 6.43
• Pabuçdere Barajı yüzde 8.68
• Sazlıdere Barajı yüzde 43.38
• Terkos Barajı yüzde 43.82
• Ömerli Barajı yüzde 27.38