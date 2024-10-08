https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/alibey-baraji-alarm-veriyor-son-10-yilin-en-kurak-donemini-geciriyor-1088955676.html

Alibey Barajı alarm veriyor: Son 10 yılın en kurak dönemini geçiriyor

Alibey Barajı alarm veriyor: Son 10 yılın en kurak dönemini geçiriyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 36.48'e düştü. Su seviyesi 7.41'e gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:58+0300

2024-10-08T10:58+0300

2024-10-08T10:58+0300

yaşam

istanbul

baraj

baraj doluluk

susuzluk

yağış

alibeyköy barajı

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Yağışsız bir sonbahar geçiren İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 36.48'e düştü. İSKİ verilerine göre, son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 7.41'e geriledi. Alibey Barajı'nın 8 Ekim tarihi dikkate alınarak son 10 yıla bakıldığında en düşük doluluk oranı 2021 yılında yüzde 19.54 olarak ölçülmüştü. Alibey Barajı'nda geçen yıl bugün yüzde 24.76 olan doluluk oranı ise yüzde 7.41 olarak en düşük seviyeyi gördü. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, suların çekildiği alanda oluşan kuraklık endişe veren tabloyu bir kez daha gözler önüne serildi. Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan'ın eserleri olan Mağlova Kemeri ile Güzelce Kemeri'nin tamamen gün yüzüne çıktığı görüldü. Öte yandan, suları çekilen baraja atılan damacana gibi plastik atıklar da ortaya çıktı.Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:Ömerli yüzde 28.84Darlık yüzde 40.92Elmalı yüzde 56.15Terkos yüzde 52.21Alibey yüzde 7.41Büyükçekmece yüzde 39.19Sazlıdere yüzde 47.33Istrancalar yüzde 19.33Kazandere yüzde 4.53Papuçdere yüzde17.21

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oranlari-aciklandi-son-yagislar-etkili-oldu-mu-1088817409.html

istanbul

alibeyköy barajı

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