https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglu-caglayan-adliyesine-geldi-sizin-turkiye-yuzyiliniz-bu-1089865175.html

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi: 'Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi: 'Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu?'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen İstanbul... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T23:46+0300

2024-10-30T23:46+0300

2024-10-30T23:51+0300

politika

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

esenyurt

esenyurt belediyesi

ahmet özer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/08/1078229207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbc0c5a51d9672ed587d043389347e78.jpg

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi.PKK/KCK üyesi olmakla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde destek için toplanan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve yöneticileri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Ekrem İmamoğlu ''İkinci Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramının hemen bir sonraki gününde hukuka adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gözetilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Biz bu şafak operasyonlarının mirasını nereden aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Sizin İstanbulla İstanbullular ile derdiniz nedir? Kucaklaşma barış ve huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Memleketin itibarını yükselteceksiniz? Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu? Bu kararı aldırmayı çalışanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Son gülen milletimiz olacaktır. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Yaşasın Cumhuriyet...'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/icisleri-bakanligi-esenyurt-belediyesine-kayyum-atadi-1089861666.html

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet özer, ahmet özer son dakika, esenyurt belediyesi