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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi: 'Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu?'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi: 'Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu?'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen İstanbul... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T23:46+0300
2024-10-30T23:51+0300
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi.PKK/KCK üyesi olmakla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde destek için toplanan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve yöneticileri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Ekrem İmamoğlu ''İkinci Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramının hemen bir sonraki gününde hukuka adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gözetilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Biz bu şafak operasyonlarının mirasını nereden aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Sizin İstanbulla İstanbullular ile derdiniz nedir? Kucaklaşma barış ve huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Memleketin itibarını yükselteceksiniz? Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu? Bu kararı aldırmayı çalışanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Son gülen milletimiz olacaktır. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Yaşasın Cumhuriyet...'' dedi.
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ahmet özer, ahmet özer son dakika, esenyurt belediyesi
ahmet özer, ahmet özer son dakika, esenyurt belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi: 'Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu?'

23:46 30.10.2024 (güncellendi: 23:51 30.10.2024)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul'da sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değerlendirmelerde bulundu.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
PKK/KCK üyesi olmakla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde destek için toplanan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve yöneticileri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Ekrem İmamoğlu ''İkinci Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramının hemen bir sonraki gününde hukuka adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gözetilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Biz bu şafak operasyonlarının mirasını nereden aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Sizin İstanbulla İstanbullular ile derdiniz nedir? Kucaklaşma barış ve huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Memleketin itibarını yükselteceksiniz? Sizin Türkiye Yüzyılınız bu mu? Bu kararı aldırmayı çalışanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Son gülen milletimiz olacaktır. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Yaşasın Cumhuriyet...'' dedi.
Oğuzhan Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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İçişleri Bakanlığı'nın Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atadığı iddia edildi
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