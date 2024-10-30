https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/icisleri-bakanligi-esenyurt-belediyesine-kayyum-atadi-1089861666.html

İçişleri Bakanlığı'nın Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atadığı iddia edildi

İçişleri Bakanlığı'nın Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atadığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T21:05+0300

2024-10-30T21:05+0300

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PKK üyesi olmakla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandığı iddia edildi.İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atadığı iddia edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma veya bilgi bulunmadığını açıkladı.Oğuzhan Bingöl kimdir?1979 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Oğuzhan Bingöl, Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İlk görev yeri 2004 yılında Yozgat olan Kaymakam Oğuzhan Bingöl, sırasıyla Eskişehir Han ilçesinde, Kayseri Akkışla ilçesinde, Bursa Harmancık ilçesinde, Mardin Dargeçit ilçesinde ve Adana'nın Yüreğir ilçesinde görev yaptı. Son olarak İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kaymakam oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-adliyeye-sevk-edildi-1089857642.html

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oğuzhan bingöl, esenyurt belediyesi