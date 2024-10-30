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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-lubnandan-israilin-kuzeyine-atilan-30-fuze-nedeniyle-hasar-olustu-1089826766.html
İsrail basını: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 30 füze nedeniyle hasar oluştu
İsrail basını: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 30 füze nedeniyle hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşim birimini ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin yoğunlaştığı noktayı hedef aldığını duyurdu 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T03:49+0300
2024-10-30T03:49+0300
dünya
israil
lübnan
hizbullah
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İsrail basını, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine atılan yaklaşık 30 füze nedeniyle hasar oluştuğunu duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı ve Lübnan'dan fırlatılan füzelere ilişkin olarak yaklaşık 30 adet füzenin açık alanlara düştüğü belirtildi.Yediot Ahronot gazetesinin İsrail Polis Teşkilatına dayandırdığı habere göre de İsrail sınırındaki Yukarı Celil bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Isba el-Celil'e doğru fırlatılan füzelerden bazıları hasara yol açtı. Haberde hasarın boyutu ve niteliğiyle ilgili detay verilmedi.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerden gasbedilen toprakların üzerinde kurulan 9 yerleşim birimi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin yoğunlaştığı alanın hedef alındığı duyuruldu.Açıklamada, İsrail'in Kiryat Şmona, Nehariya, Roş Pina, Deltun, Maalot Tarshiha, Kfar Vradim, Kabri, Meron ve Even Menachem yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Vata el-Hiyam beldesinde üçüncü kez İsrail askerlerinin toplandığı noktanın hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-11-ila-14-arasinda-israilli-esirin-birakilmasina-karsilik-1-aylik-ateskes-onerildi-1089822758.html
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israil, lübnan, hizbullah
israil, lübnan, hizbullah

İsrail basını: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 30 füze nedeniyle hasar oluştu

03:49 30.10.2024
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Tel Aviv - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşim birimini ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin yoğunlaştığı noktayı hedef aldığını duyurdu
İsrail basını, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine atılan yaklaşık 30 füze nedeniyle hasar oluştuğunu duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı ve Lübnan'dan fırlatılan füzelere ilişkin olarak yaklaşık 30 adet füzenin açık alanlara düştüğü belirtildi.
Yediot Ahronot gazetesinin İsrail Polis Teşkilatına dayandırdığı habere göre de İsrail sınırındaki Yukarı Celil bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Isba el-Celil'e doğru fırlatılan füzelerden bazıları hasara yol açtı. Haberde hasarın boyutu ve niteliğiyle ilgili detay verilmedi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerden gasbedilen toprakların üzerinde kurulan 9 yerleşim birimi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin yoğunlaştığı alanın hedef alındığı duyuruldu.
Açıklamada, İsrail'in Kiryat Şmona, Nehariya, Roş Pina, Deltun, Maalot Tarshiha, Kfar Vradim, Kabri, Meron ve Even Menachem yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Vata el-Hiyam beldesinde üçüncü kez İsrail askerlerinin toplandığı noktanın hedef alındığı ifade edildi.
Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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