https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/israil-savunma-bakani-gallanttan-hizbullahin-yeni-liderine-tehdit-gecici-gorev-uzun-surmeyecek-1089818148.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine tehdit: 'Geçici görev, uzun sürmeyecek'
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine tehdit: 'Geçici görev, uzun sürmeyecek'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Gallant sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklanan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T22:58+0300
2024-10-29T22:58+0300
2024-10-29T22:58+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklanan Naim Kasım'ın söz konusu görevinin 'uzun sürmeyeceğine' ilişkin açıklama yaptı.Gallant hesabından yaptığı paylaşımda Naim Kasım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Geçici görev, uzun sürmeyecek" cümlesini kaydetti.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bugün Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.Naim Kasım kimdir?Şeyh Naim Kasım, 1991’den Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne kadar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.Lübnan’ın Kfar Fila kentinde doğan Kasım, eğitimini Lübnan Üniversitesi’nde kimya alanında tamamladı. Genç yaşlardan itibaren dini meselelere yoğunlaşan Kasım, siyasi kariyerine Lübnan’da Şii toplumunun haklarını savunmak için kurulmuş olan Amal Hareketi’nde İmam Musa Sadr’ın önderliğinde başladı.Kasım, Hizbullah’ın ideolojisi, Şii dini uygulamalar ve öz disiplin konularında yazdığı kitaplarla da tanınıyor. Askeri ve siyasi liderliğinin yanı sıra entelektüel bir figür olarak da kabul kabul edilen Kasım, örgütün çoğunlukla Lübnan içindeki faaliyetlere odaklanmıştı.
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israil, hizbullah, lübnan, naim kasım
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Hizbullah'ın yeni liderine tehdit: 'Geçici görev, uzun sürmeyecek'
İsrail Savunma Bakanı Gallant sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklanan Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım'ı tehdit etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklanan Naim Kasım'ın söz konusu görevinin 'uzun sürmeyeceğine' ilişkin açıklama yaptı.
Gallant hesabından yaptığı paylaşımda Naim Kasım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Geçici görev, uzun sürmeyecek" cümlesini kaydetti.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bugün Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtilmişti.
Şeyh Naim Kasım, 1991’den Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne kadar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
Lübnan’ın Kfar Fila kentinde doğan Kasım, eğitimini Lübnan Üniversitesi’nde kimya alanında tamamladı. Genç yaşlardan itibaren dini meselelere yoğunlaşan Kasım, siyasi kariyerine Lübnan’da Şii toplumunun haklarını savunmak için kurulmuş olan Amal Hareketi’nde İmam Musa Sadr’ın önderliğinde başladı.
Kasım, Hizbullah’ın ideolojisi, Şii dini uygulamalar ve öz disiplin konularında yazdığı kitaplarla da tanınıyor. Askeri ve siyasi liderliğinin yanı sıra entelektüel bir figür olarak da kabul kabul edilen Kasım, örgütün çoğunlukla Lübnan içindeki faaliyetlere odaklanmıştı.