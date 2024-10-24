https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/filipinleri-tropikal-firtina-vurdu-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-24u-gecti-1089628613.html
Filipinler'i tropikal fırtına vurdu: Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 24'ü geçti
Filipinler'i tropikal fırtına vurdu: Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 24'ü geçti
Sputnik Türkiye
Filipinler'de meydana gelen tropikal fırtına nedeniyle oluşan sel felaketi ve heyelanlar sonucunda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T18:02+0300
2024-10-24T18:02+0300
2024-10-24T18:02+0300
dünya
asya & pasifik
filipinler
şiddetli yağış
kasırga
fırtına
yıkım
heyelan
sel felaketi
doğal afet
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Filipinler'i vuran tropikal fırtına ve sel felaketi en az 24 kişinin ölümüne neden oldu. Perşembe günü ülkelerin kuzeydoğusundan vuran fırtına ve fırtınanın tetiklediği yoğun yağış nedeniyle oluşan sel ve heyelanların, ülke genelinde en az 24 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.Ülkede gündelik hayat durma noktasına gelirken yetkililer kaybolan ve yardıma ihtiyacı olanlar için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yetkililer, bazı bölgelerde heyelan ve ağaç devrilmeleri yüzünden yolların kapanmasıyla gelen ihbarlara yetişemediklerini, bu yüzden ölü sayısında artış olmasının beklendiğini söyledi.Fırtınadan büyük oranda etkilenen bölgelerden biri olan Bicol'de binden fazla evin hasar gördüğü bildirildi. Sel felaketi sırasında 150 binden fazla insanın tahliye edilmek zorunda kalındığı duyuruldu. Kısa sürede bölgeye bir aylık yağış düştüğünü belirten yetkililer planlanmış bir düzine uçuşu iptal etti. Ülke, tayfunlara alışık olsa da son yıllarda bölgeye vuran kasırgaların daha güçlü ve daha yıkıcı bir şekilde görülmeye başlandığı kaydedildi. Filipinlerde yılda ortalama olarak dört kasırga görülüyor, bunlardan bazıları diğerlerine nazaran daha ölümcül boyutta olabiliyor.
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asya & pasifik, filipinler, şiddetli yağış, kasırga, fırtına, yıkım, heyelan, sel felaketi, doğal afet, tropik fırtına, tropikal bölgeler
asya & pasifik, filipinler, şiddetli yağış, kasırga, fırtına, yıkım, heyelan, sel felaketi, doğal afet, tropik fırtına, tropikal bölgeler
Filipinler'i tropikal fırtına vurdu: Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 24'ü geçti
Filipinler'de meydana gelen tropikal fırtına nedeniyle oluşan sel felaketi ve heyelanlar sonucunda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, bazı bölgelere erişimin imkansız hale geldiğini ve ölü sayısında artış meydana gelebileceğini belirtti.
Filipinler'i vuran tropikal fırtına ve sel felaketi en az 24 kişinin ölümüne neden oldu. Perşembe günü ülkelerin kuzeydoğusundan vuran fırtına ve fırtınanın tetiklediği yoğun yağış nedeniyle oluşan sel ve heyelanların, ülke genelinde en az 24 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.
Ülkede gündelik hayat durma noktasına gelirken yetkililer kaybolan ve yardıma ihtiyacı olanlar için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yetkililer, bazı bölgelerde heyelan ve ağaç devrilmeleri yüzünden yolların kapanmasıyla gelen ihbarlara yetişemediklerini, bu yüzden ölü sayısında artış olmasının beklendiğini söyledi.
Fırtınadan büyük oranda etkilenen bölgelerden biri olan Bicol'de binden fazla evin hasar gördüğü bildirildi. Sel felaketi sırasında 150 binden fazla insanın tahliye edilmek zorunda kalındığı duyuruldu. Kısa sürede bölgeye bir aylık yağış düştüğünü belirten yetkililer planlanmış bir düzine uçuşu iptal etti.
Ülke, tayfunlara alışık olsa da son yıllarda bölgeye vuran kasırgaların daha güçlü ve daha yıkıcı bir şekilde görülmeye başlandığı kaydedildi. Filipinlerde yılda ortalama olarak dört kasırga görülüyor, bunlardan bazıları diğerlerine nazaran daha ölümcül boyutta olabiliyor.