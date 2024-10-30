Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."