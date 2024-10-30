https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-adliyeye-sevk-edildi-1089857642.html
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T18:21+0300
2024-10-30T18:21+0300
2024-10-30T18:29+0300
ahmet özer
esenyurt
esenyurt belediye başkanlığı
gözaltı
terör
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İstanbul'da sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sona erdi. Özer, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ozer-hakkinda-sorusturmanin-detaylari-ortaya-cikti-sorusturma-temmuz-1089853964.html
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ahmet özer, esenyurt, esenyurt belediye başkanlığı, gözaltı, terör
ahmet özer, esenyurt, esenyurt belediye başkanlığı, gözaltı, terör
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi
18:21 30.10.2024 (güncellendi: 18:29 30.10.2024)
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Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sona erdi. Özer, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi’ne geçiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."