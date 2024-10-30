https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibb-istirakinden-suya-zam-damacana-suyun-fiyati-ne-kadar-oldu-1089851591.html
İBB iştirakinden suya zam: Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?
İBB iştirakinden suya zam: Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin, su ürünlerine yüzde 17.85'e varan zam yapıldı. Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 100... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T16:16+0300
2024-10-30T16:16+0300
2024-10-30T16:16+0300
ekonomi
damacana
ibb
pet şişe
su
zam
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Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlarına göre, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17.64 zamla 100 liraya yükseldi.1.5 litre pet şişe su kaç TL?Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1.5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17.85 zamla 132 lira oldu.Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır" ifadeleri kullanıldı.Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30.76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.
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damacana, ibb, pet şişe, su, zam
damacana, ibb, pet şişe, su, zam
İBB iştirakinden suya zam: Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin, su ürünlerine yüzde 17.85'e varan zam yapıldı. Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 100 liraya yükseltildi.
Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlarına göre, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17.64 zamla 100 liraya yükseldi.
1.5 litre pet şişe su kaç TL?
Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1.5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17.85 zamla 132 lira oldu.
Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?
Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır" ifadeleri kullanıldı.
Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30.76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.