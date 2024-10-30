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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer gözaltısına ilişkin açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer gözaltısına ilişkin açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'
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İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başlatılan soruşturmayı... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T16:31+0300
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bu sabah saat 6 sıralarında gözaltına alınmıştı.Söz konusu meseleye ilişkin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.Açıklamasına, "Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum. Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır" cümleleleri ile başlayan İmamoğlu şu cümleleri kaydetti:'Şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur'İmamoğlu açıklamasını, "Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz" cümleleri ile sürdürdü.Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şu cümleleri dile getirdi:'Altı ayda ne değişti?'Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediye başkan adayı olduğunda adli sicilinin soruşturulduğunu ve arşiv kaydı oluşturulduğunu ifade eden İmamoğlu, Özer'in aynı adliyeden temiz kağıdı aldığını belirterek, "Altı ayda ne değişti?" dedi.İmamoğlu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer gözaltısına ilişkin açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'

16:31 30.10.2024 (güncellendi: 16:33 30.10.2024)
© AA / Özge Elif Kızıl Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Özge Elif Kızıl
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İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izlediğini belirterek '6 ayda ne değişti?' sorusunu sordu.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bu sabah saat 6 sıralarında gözaltına alınmıştı.
Söz konusu meseleye ilişkin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamasına, "Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum. Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır" cümleleleri ile başlayan İmamoğlu şu cümleleri kaydetti:

Yargının siyasallaştırılarak siyasi rakiplerin oyun dışına atılması amacıyla kullanılmasının, demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamak zorundayım. İBB Başkanı olarak bizzat ben, bu tür uygulamaları en acı şekilde tecrübe edenlerin başında geliyorum. Bana yönelik olarak açılan ve kamuoyunda 'Ahmak Davası' olarak bilinen dava ve benzeri pek çok soruşturma devlet ciddiyetinden ve yargı tarafsızlığından uzaktır.

'Şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur'

İmamoğlu açıklamasını, "Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz" cümleleri ile sürdürdü.
Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şu cümleleri dile getirdi:
Bugünkü şafak operasyonu ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, Sayın Özer’in 10 yıl boyunca 694 terör örgütü mensubuyla görüştüğü iddia edilmektedir. Şayet buiddia doğruysa kendisinin, ayda 5-6 terör örgütü mensubuyla görüştüğü anlamı çıkmaktadır. O halde neden bugüne kadar beklediniz? TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine devlete yıllarca hizmet etmiş akademisyenleri mi izliyorsunuz?

'Altı ayda ne değişti?'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediye başkan adayı olduğunda adli sicilinin soruşturulduğunu ve arşiv kaydı oluşturulduğunu ifade eden İmamoğlu, Özer'in aynı adliyeden temiz kağıdı aldığını belirterek, "Altı ayda ne değişti?" dedi.
İmamoğlu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ön yargısız bir kucaklaşmanın talep edildiği, Abdullah Öcalan’ın terörü sonlandırmak üzere Meclis’te konuşmasına zemin hazırlandığı bir dönemde CHP’li bilim insanı bir belediye başkanının terör iddiasıyla göz altına alınmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Bu çaba ana muhalefete ve İstanbul’a itibar suikasti değilse nedir? Daha açık sorayım sizin İstanbullularla derdiniz nedir?

Sizin Türkiye hayaliniz, Türkiye Yüzyılı’nız bu mudur? Kucaklaşma dediğiniz bu mudur?

Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık planı düşünürseniz düşünün bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı, herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya kavuşturacağız.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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