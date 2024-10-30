https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibb-baskani-imamoglundan-ahmet-ozer-gozaltisina-iliskin-aciklama-alti-ayda-ne-degisti-1089852368.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer gözaltısına ilişkin açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ahmet Özer gözaltısına ilişkin açıklama: 'Altı ayda ne değişti?'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başlatılan soruşturmayı... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T16:31+0300

2024-10-30T16:31+0300

2024-10-30T16:33+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

esenyurt belediyesi

ahmet özer

recep tayyip erdoğan

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bu sabah saat 6 sıralarında gözaltına alınmıştı.Söz konusu meseleye ilişkin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.Açıklamasına, "Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum. Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır" cümleleleri ile başlayan İmamoğlu şu cümleleri kaydetti:'Şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur'İmamoğlu açıklamasını, "Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz" cümleleri ile sürdürdü.Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, şu cümleleri dile getirdi:'Altı ayda ne değişti?'Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in belediye başkan adayı olduğunda adli sicilinin soruşturulduğunu ve arşiv kaydı oluşturulduğunu ifade eden İmamoğlu, Özer'in aynı adliyeden temiz kağıdı aldığını belirterek, "Altı ayda ne değişti?" dedi.İmamoğlu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-gozaltina-alindi-1089829870.html

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