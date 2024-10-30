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Hava sıcaklığı 32 dereceyi gösterdi: Ekim ayında denizin keyfini çıkardılar
Hava sıcaklığı 32 dereceyi gösterdi: Ekim ayında denizin keyfini çıkardılar
Sputnik Türkiye
Antalya'da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Sahilleri dolduran tatilciler yakıcı güneş altında denizin keyfini çıkardı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Kentte ekim ayının sonu olmasına rağmen öğle saatlerinde güneşli hava etkisini gösterirken, termometreler 32 dereceye kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığı Antalya Körfezi'nde 25 derece, nem oranıysa yüzde 14 olarak ölçüldü. Kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, yakıcı güneşte güneşlendi, kimileri de denize girdi. Bazı tatilciler ise spor yaparak bol bol oksijen depoladı.'İstanbul'da montla gezen arkadaşlarım kıskanıyor'Yılmaz Akay, “Hava müthiş, deniz harika. Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer. İstanbul'dan tatil için geldim. İstanbul'da arkadaşlarım mont ile geziyor, onlarla görüntülü konuştuğumda biraz kıskanıyorlar. Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
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antalya, sıcak hava, deniz, güneş, hava

Hava sıcaklığı 32 dereceyi gösterdi: Ekim ayında denizin keyfini çıkardılar

16:54 30.10.2024
© İHAAntalya sıcak hava
Antalya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA
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Antalya'da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Sahilleri dolduran tatilciler yakıcı güneş altında denizin keyfini çıkardı.
Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Kentte ekim ayının sonu olmasına rağmen öğle saatlerinde güneşli hava etkisini gösterirken, termometreler 32 dereceye kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığı Antalya Körfezi'nde 25 derece, nem oranıysa yüzde 14 olarak ölçüldü. Kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, yakıcı güneşte güneşlendi, kimileri de denize girdi. Bazı tatilciler ise spor yaparak bol bol oksijen depoladı.

'İstanbul'da montla gezen arkadaşlarım kıskanıyor'

Yılmaz Akay, “Hava müthiş, deniz harika. Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya gerçekten çok özel bir yer. İstanbul'dan tatil için geldim. İstanbul'da arkadaşlarım mont ile geziyor, onlarla görüntülü konuştuğumda biraz kıskanıyorlar. Antalya gerçekten çok güzel bir yer ve herkesi buraya davet ediyorum” dedi.
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