https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/hastanede-20-yasindaki-damla-sakallinin-olumuyle-ilgili-ihmal-iddiasi-inceleme-baslatildi-1089855564.html

Hastanede 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili 'ihmal' iddiası: İnceleme başlatıldı

Hastanede 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili 'ihmal' iddiası: İnceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç kızın ameliyat öncesinde takılan serum sonrasında hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olarak 'ihmal' soruşturması başlatıldı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T17:42+0300

2024-10-30T17:42+0300

2024-10-30T17:42+0300

sağlik

diyarbakır

genizeti ameliyatı

özel hastane

damla sakallı

ölüm

ihmal

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Geniz eti ameliyatı olmak için özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki Damla Sakallı, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Sakallı'nın ölümü sonrasında 'ihmal' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye giden Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat için hastaneye yatan Sakallı'ya serum takıldı. Rahatsızlanan genç kız yoğun bakıma alında ama yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi. Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.Bir çok hastane 'riskli' diyerek kabul etmemişti, bunlar kabul ettiBaba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde yaptığı açıklamada, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi. Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:

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diyarbakır, genizeti ameliyatı, özel hastane, damla sakallı, ölüm, ihmal