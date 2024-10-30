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Hastanede 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili 'ihmal' iddiası: İnceleme başlatıldı
Hastanede 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili 'ihmal' iddiası: İnceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç kızın ameliyat öncesinde takılan serum sonrasında hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olarak 'ihmal' soruşturması başlatıldı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Geniz eti ameliyatı olmak için özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki Damla Sakallı, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Sakallı'nın ölümü sonrasında 'ihmal' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye giden Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat için hastaneye yatan Sakallı'ya serum takıldı. Rahatsızlanan genç kız yoğun bakıma alında ama yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi. Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.Bir çok hastane 'riskli' diyerek kabul etmemişti, bunlar kabul ettiBaba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde yaptığı açıklamada, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi. Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:
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diyarbakır, genizeti ameliyatı, özel hastane, damla sakallı, ölüm, ihmal
diyarbakır, genizeti ameliyatı, özel hastane, damla sakallı, ölüm, ihmal

Hastanede 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili 'ihmal' iddiası: İnceleme başlatıldı

17:42 30.10.2024
© İHA / MUHAMMER AYAmbulans - Ölüm - Olay yeri - Hastane
Ambulans - Ölüm - Olay yeri - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA / MUHAMMER AY
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Diyarbakır'da 20 yaşındaki genç kızın ameliyat öncesinde takılan serum sonrasında hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili olarak 'ihmal' soruşturması başlatıldı.
Geniz eti ameliyatı olmak için özel bir hastaneye giden 20 yaşındaki Damla Sakallı, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Sakallı'nın ölümü sonrasında 'ihmal' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye giden Damla Sakallı, geniz eti ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat için hastaneye yatan Sakallı'ya serum takıldı. Rahatsızlanan genç kız yoğun bakıma alında ama yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sakallı'nın cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığında toprağa verildi. Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Bir çok hastane 'riskli' diyerek kabul etmemişti, bunlar kabul etti

Baba Şehmus Sakallı (48), taziyeevinde yaptığı açıklamada, ön lisans mezunu kızı Damla'nın geniz eti ameliyatı olmak için bazı hastanelere başvurduğunu söyledi. Bazı hastanelerin riskli olduğunu belirterek ameliyatı kabul etmediğini anlatan Sakallı, şöyle konuştu:
"Bu hastane ameliyatı kabul etti. 'Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız.' dediler. 80 bin lira ödedik. Hemşireler ameliyat öncesi serum taktılar. Kızım hemen simsiyah oldu. Hemşireler bir şey yok dediler, kızımı yoğun bakıma aldılar ama kalbi durmuş zaten, ölmüş. Kızım saat 08.30'da ölmüştü, bize umut verdiler, 'İyi' dediler, gece 'Kızınız öldü.' dediler. Cenazemizi aldık. Şikayetçiyiz."
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