https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ozer-hakkinda-sorusturmanin-detaylari-ortaya-cikti-sorusturma-temmuz-1089853964.html

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın detayları belli olmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde bir PKK... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T17:19+0300

2024-10-30T17:19+0300

2024-10-30T17:21+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

esenyurt belediye başkanlığı

ahmet özer

gözaltı

gözaltı kararı

pkk/kck

terör örgütü üyeliği

terör suçu

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İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Özer'in gözaltına alınmasının yankıları sürerken soruşturmaya ilişkin bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dökümanlarda Özer'in adının geçtiği ve bunun üzerine temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmada Özer'in 10 yıllık HTS raporlarına göre ise PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.Soruşturma Temmuz 2023'te başlatılmışİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi. Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.Sabah saatlerinde gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.HTS kayıtları ortaya çıktıSoruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bassavciliktan-esenyurt-belediye-baskani-aciklamasi-ocalan-detayi-dikkat-cekti-1089832077.html

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