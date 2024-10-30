Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:10
2 dk
Canlı
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
19:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ozer-hakkinda-sorusturmanin-detaylari-ortaya-cikti-sorusturma-temmuz-1089853964.html
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın detayları belli olmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde bir PKK... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T17:19+0300
2024-10-30T17:21+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
esenyurt belediye başkanlığı
ahmet özer
gözaltı
gözaltı kararı
pkk/kck
terör örgütü üyeliği
terör suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_68:0:1300:693_1920x0_80_0_0_6e07b944759f39e22d780b3330845aa7.jpg
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Özer'in gözaltına alınmasının yankıları sürerken soruşturmaya ilişkin bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dökümanlarda Özer'in adının geçtiği ve bunun üzerine temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmada Özer'in 10 yıllık HTS raporlarına göre ise PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.Soruşturma Temmuz 2023'te başlatılmışİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi. Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.Sabah saatlerinde gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.HTS kayıtları ortaya çıktıSoruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bassavciliktan-esenyurt-belediye-baskani-aciklamasi-ocalan-detayi-dikkat-cekti-1089832077.html
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089832346_225:0:1149:693_1920x0_80_0_0_974fed4741d2cbdb92e5aebd6fe2b7b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
esenyurt, ahmet özer, ahmet özer kimdir, ahmet özer gözaltı, ahmet özer pkk,
esenyurt, ahmet özer, ahmet özer kimdir, ahmet özer gözaltı, ahmet özer pkk,

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Soruşturma temmuz 2023'te başladı

17:19 30.10.2024 (güncellendi: 17:21 30.10.2024)
© İHAAhmet Özer
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA
Abone ol
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın detayları belli olmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde bir PKK hükümlüsünden ele geçirilen dökümanlarda Özer'in adının geçtiği ve temmuz 2023'te soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Özer'in gözaltına alınmasının yankıları sürerken soruşturmaya ilişkin bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır Cezaevi'nde PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dökümanlarda Özer'in adının geçtiği ve bunun üzerine temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturmada Özer'in 10 yıllık HTS raporlarına göre ise PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Soruşturma Temmuz 2023'te başlatılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi. Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.
Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

HTS kayıtları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.
Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.
Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
TÜRKİYE
Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала