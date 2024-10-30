https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1089862559.html

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Sputnik Türkiye

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T21:37+0300

2024-10-30T21:37+0300

2024-10-30T22:09+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/icisleri-bakanligi-esenyurt-belediyesine-kayyum-atadi-1089861666.html

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