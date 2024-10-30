https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1089862559.html
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T21:37+0300
2024-10-30T21:37+0300
2024-10-30T22:09+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/icisleri-bakanligi-esenyurt-belediyesine-kayyum-atadi-1089861666.html
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:37 30.10.2024 (güncellendi: 22:09 30.10.2024)
'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.