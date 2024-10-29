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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda yaptığı konuşmada “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylarsa şöyle:
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recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

19:35 29.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda yaptığı konuşmada “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan "Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylarsa şöyle:
“İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.”
"Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz"
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