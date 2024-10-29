https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-ve-daha-guclu-bir-baslangicin-arifesindeyiz-1089808877.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda yaptığı konuşmada “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T19:35+0300

2024-10-29T19:35+0300

2024-10-29T19:35+0300

politika

recep tayyip erdoğan

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylarsa şöyle:

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2024

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim