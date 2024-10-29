https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/cumhurbaskani-erdogan-yeniden-ve-daha-guclu-bir-baslangicin-arifesindeyiz-1089808877.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda yaptığı konuşmada “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T19:35+0300
2024-10-29T19:35+0300
2024-10-29T19:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089675737_0:234:2048:1385_1920x0_80_0_0_fa584257aa93bee1db89847c49747097.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylarsa şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089675737_0:42:2048:1577_1920x0_80_0_0_3b9fe6eeaef85269e5f00994c2876855.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda yaptığı konuşmada “İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan "Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylarsa şöyle:
“İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.”
"Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz"